Rychlotesty na koronavirus: Zatím pouze pro praktické lékaře | E15.cz

Chcete jet do zahraničí a po návratu do Česka nemuset do karantény?Chcete si pořídit test, který v případě, že bude negativní, umožní běžný život po návratu? Zatím velmi složitá věc. Testy nejsou samozřejmostí. České ministerstvo zdravotnictví sice dodalo každému kraji zhruba 20 tisíc rychlotestů na koronavirus pro praktické lékaře. Testovat s nimi mají především ty, kterým končí povinná karanténa. Pro ty, kdo by se ale chtěli otestovat sami, a byli by třeba ochotni do toho i investovat, moc možností není. Oficiálně na volném trhu žádné rychlotesty k dostání nejsou.