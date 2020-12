Bitcoin prodělal skvělý rok, některé kryptoměny ale ještě lepší | E15.cz

Mimořádnost roku 2020 se plně projevila i ve sféře virtuálních měn. Zejména na nejrozšířenějším bitcoinu vyniknou turbulence, které pandemických 12 měsíců přineslo. Zatímco v březnu se kryptoměna svezla s propadem na globálních trzích a sestoupila až ke třem tisícům dolarů, na podzim už bitcoin překonal dvacetitisícový cenový rekord. To pro řadu jeho držitelů není úplně nečekaný vývoj, mezitím totiž nastalo takzvané půlení (halving), které zredukovalo počet nově generovaných mincí.

Kdo ale spoléhal na to, že vedle bitcoinu prudce porostou i ostatní digitální mince, může se těšit z výrazných zisků. Zatímco bitcoin posílil za posledních 12 měsíců o 272 procent, v případě druhé nejrozšířenější mince etheru jde o zhodnocení o 483 procent. Obě ale zastínil chainlink s nárůstem o více než 500 procent. Editorský výběr nejúspěšnějších altcoinů, tedy kryptoměn jiných než bitcoin, bere v potaz ty mince, které se zařadily do první desítky podle tržní kapitalizace.

Ether a chainlink těžily z trendu, který byl mediálně nejviditelnější zejména v prvních šesti měsících letošního roku: rozmach takzvaných decentralizovaných financí neboli DeFi. Ty umožňují například půjčovat virtuální mince bez nutnosti zprostředkovatele, což je do značné míry důvodem, proč si lze tímto způsobem přijít na relativně vysoké úroky šplhající i k deseti procentům.

Vše je řízeno algoritmy a takzvanými chytrými kontrakty. To ale znamená i nutnost vykonání řady počítačových operací a právě za jejich provedení se v rámci DeFi často platí poplatek účtovaný v etheru. To přirozeně žene poptávku po této virtuální měně. Podobně je na tom projekt ChainLink, který poskytuje externí data potřebná k tomu, aby mohla řada DeFi aplikací fungovat – a za dodání těchto údajů se opět platí speciální měnou, jejíž hodnota letos tak vzrostla.

Podívejte se, jak DeFi funguje v praxi:

Kryptoporadna: DeFi • VIDEO Kicom

„Co se týče fundamentu, ChainLink si dal za úkol poskytovat blockchainům externí data. Vývojáři najeli na velmi zajímavý princip poskytování ověřených dat zvenčí blockchainům, které jinak nevidí jinam než na vlastní databázi. Velmi pozorně jej sleduji, ale jeho úspěch záleží opět i na úspěchu kryptoplatforem typu Ethereum,“ uvedl v květnu youtuber a popularizátor kryptoměn Jakub Vejmola v anketě E15.cz.

Co stojí za růstem?

Na rozdíl od bitcoinu nicméně zatím žádná jiná kryptoměna nemůže příliš pomýšlet na to, aby o ní její držitelé smýšleli jako o alternativě zlata a zavedených bezpečných přístavů pro uchování jmění. Letos se přitom objevilo hned několik firem, které se z obav před inflací rozhodly přelít část svých finančních rezerv do bitcoinu. Korporace typu MicroStrategy či fintechová Square reagují na mimořádně uvolněnou měnovou politiku centrálních bank.

„Nyní na rozdíl od roku 2017 cenu bitcoinu neženou nahoru spekulanti, ale institucionální investoři ze Spojených států, kteří vnímají bitcoin jako digitální zlato,“ uvedl jíž dříve pro deník E15 partner investičního fondu Rockaway Blockchain Viktor Fischer.

Zastánci etheru ale věří, že zvýšený zájem velkých investorů nakonec potká i tuto kryptoměnu. „Velcí institucionální investoři teď nakupují bitcoin kvůli vidině toho, že má fungovat jako digitální zlato. Ether se prostě ještě nedostal do centra jejich pozornosti,“ sdělil pro Coindesk Ryan Watkings, analytik ze společnosti Messari.

Nejde jen o její potenciál růstu – i přes letošní zhodnocení a nárůst na více než 700 dolarů za minci zůstává ether hluboko pod svými cenovými maximy, která v lednu 2018 činila 1400 dolarů.

Etherová dividenda

Pandemické okolnosti a na nulu stlačené úrokové sazby by podle držitelů etheru mohly nahrát i této kryptoměně, která na rozdíl od bitcoinu nemá zastropován počet virtuálních mincí a nepřipomíná tak svým fungováním deflační měnu.

Ether nicméně prochází složitým technologickým vylepšením, které by držitelům těchto mincí zajistilo nárok na rentu – pokud by se podíleli prostřednictvím speciálního softwaru na ověřování etherových transakcí. Výnos vyplácený v kryptoměně může dosahovat až zhruba 12 procent za rok. Jenže ani to není bez rizika.

Podle některých odborníků na digitální měny má celá proměna fungování etheru svá úskalí. „Je to neozkoušená technologie,“ napsal na Twitteru odborník na virtuální měny Tuur Demeester. Kryptoměny tak i po letošním úspěšném roce patří jak kvůli svému relativnímu mládí, tak kvůli výkyvům hodnoty mezi rizikové investice.