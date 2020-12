Bitcoin zajistil experimentálnímu portfoliu E15 vysoké výnosy | E15.cz

Redakce deníku a serveru E15 si loni pořídíla trochu bitcoinu. Výnosy jejího experimentálního portfolia kryptoměn přesáhly za půl roku sto procent. Ostatně všichni, kdo v první polovině letošního roku investovali do bitcoinu či dalších podobných měn, se zřejmě dočkali hodně zajímavého podzimu. Adventní čas ale spíše než k přepočítávání zisku vybízí k pozastavení se a zamyšlení. Peníze nejsou na světě to jediné důležité a pamatovat by na to měli i ti, kdo uvažují o nákupu bitcoinu, či dalších virtuálních mincí.