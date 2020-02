Bitcoin zamířil zpět pod deset tisíc dolarů | E15.cz

Ještě výraznější cenovou korekci bitcoinu předpokládá na základě své technické analýzy agentura Bloomberg. Byl by to podle ní logický sled událostí poté, co bitcoin zaznamenal nejlepší start do nového roku v posledních letech.

Od letošního prvního ledna vzrostl kurz kryptoměny o zhruba čtyřicet procent. Index jeho relativní síly (RSI) ale podle Bloombergu signalizuje, že je bitcoin takzvaně překoupený.

Případný další pád kurzu kryptoměny by ovšem neměl být tak výrazný, jako když bitcoin překonal desetitisícovou metu naposledy. Po zářijovém cenovém skoku nastal po pár týdnech propad o zhruba dvacet procent.

„Trh s kryptoměnami nyní nabírá růstovou trajektorii. Objem obchodů s digitálními mincemi, zájem o bitcoinové deriváty a počty používaných kryptoměnových adres v meziměsíčním srovnání významně vzrostly, což zhodnocení bitcoinu napomáhá. Klíčové ale teď bude, jestli se mu podaří vymanit z cenového pásma mezi osmi tisíci a deseti tisíci dolarů,“ popisuje analytik Bloombergu Mike McGlone.

Trhu s virtuálními mincemi podle dalších expertů od počátku roku svědčí nejistota na trzích v důsledku šíření koronaviru. „Když nastává panika, indexy padají částečně také proto, že se přelévají prostředky do krypta a klesá poptávka po balíku investičních nástrojů vázaných na globální politicko ekonomickou strukturu. To má pak opačný efekt na relativní cenu kryptoměn,“ řekl Jan Lamser z fintechové společnosti Red Eggs.

„Někteří spekulanti pravděpodobně nakupovali bitcoin a další kryptoměny místo zlata, jehož cena navzdory zvýšené volatilitě na trzích příliš nevzrostla,“ dodal ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Kromě toho se blíží takzvaný halving čili půlení. Cena kryptoměny v minulosti právě těsně před ním nabírala růstovou trajektorii. Halving nastane 12. května, kdy se na polovinu sníží počet denně vygenerovaných bitcoinů