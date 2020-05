Satoshi Nakamoto rozprodá své mince, bojí se kryptoměnová komunita | E15.cz

Kurz bitcoinu se včera večer po zveřejnění informace na twitterovém účtu Whale Alert propadl k 9300 dolarům za virtuální minci, ve čtvrtek ráno se však pohyboval o dvě stě dolarů výše. Do oběhu se sice dala „jen“ čtyřicítka bitcoinů z roku 2009, sociálními sítěmi se však šířily obavy z toho, že to vše může být jen začátkem rozprodávání Nakamotova virtuálního jmění. Ten podle některých odhadů vlastní až milion bitcoinů z celkových 21 milionů, které na trhu jsou. Pokud by se jich rozhodl zbavit, na kurz virtuální měny by to mělo devastující účinek.

Celá situace však obsahuje mnohem více proměnných, než faktů. Informace, že se do pohybu daly bitcoiny vytěžené v roce 2009, je zatím tou jedinou spolehlivě ověřitelnou. Tím spíše, když samotná entita Satoshi Nakamoto zůstává tajemná – jde totiž jen o pseudonym člověka či skupiny osob, která nejrozšířenější virtuální měnu na světě vytvořila. Přičemž uplynulých 11 let nenasvědčuje tomu, že by „Satoshi Nakamoto“ hodlal ze své anonymity vystoupit.

Někteří experti, jako například partner společnosti Castle Island Venture Nick Carter, tvrdí že podle dosavadních analýz informací v blockchainu o Satoshiho mince nejde. Aby ale zůstaly věci ještě zastřenější, kvůli poloanonymní povaze bitcoinových adres nelze s jistotou ani určit, kam přesně čtyřicítka „prehistorických“ bitcoinů zamířila.

Nemusí tak hned směřovat na burzu za účelem jejich prodeje, ale jejich držitel se je například rozhodl převést do bezpečnějšího virtuálního úložiště.

Dohady o tom, kdo je ve skutečnosti Satoshi Nakamoto a co se svými mincemi hodlá (ne)dělat, patří ke koloritu debat kryptoměnových nadšenců. Ty neutichly ani poté, co se za Nakamota začal označovat Australan Craig Wright.

Své autorství bitcoinu ovšem dosud nedokázal přesvědčivě doložit. Jeho reputaci nesvědčí například ani skutečnost, že namísto původního bitcoinu mohutně podporuje jeho klon s přídomkem SV.