Český kryptobyznys hrozí žalobou na banky a odchodem do zahraničí | e15.cz

Banky se brání slovy o bezpečnosti Po převzetí Equa bank ze strany Raiffeisenbank přestala v Česku existovat poslední banka relativně vstřícná k byznysu s kryptoaktivy. „Stejně jako ostatní banky na trhu zajišťujeme především maximální obezřetnost a bezpečnost při správě financí našich klientů. I v této oblasti proto postupujeme plně v souladu s bezpečnostními pravidly Raiffeisenbank,“ sdělila v této souvislosti mluvčí RB Tereza Kaiseršotová. Česká kryptoměnová komunita ale upozorňuje mimo jiné i na Air Bank jako příklad instituce, která je vůči kryptoinvestorům nepřátelská. Air Bank neumožňuje posílat platby na účty velkých kryptoměnových burz. Kvůli postoji korespondentské banky (Raiffeisenbank) by se prý klientům stejně platba vrátila. „Na kryptoměny jsme si v Air Bank nezasedli. Setkávali jsme se ale s tím, že u některých plateb včetně těch směřujících na kryptoměnové účty docházelo kvůli prevenci praní špinavých peněz k jejich vracení, a to navíc ne celých částek, ale snížených o různé poplatky spojené s mezinárodním převodem. Aby klienti nepřicházeli o peníze, tak tyto vybrané účty následně blokujeme přímo u nás a klienta na to při zadání platby upozorňujeme. Platbu na většinu takto blokovaných účtů ale může klient provést platební kartou. Současný stav nám samotným nevyhovuje, proto intenzivně pracujeme na alternativním řešení. To ale zabere hodně času, není to jednoduché,“ vysvětluje mluvčí Air Bank Jana Pokorná. Moneta Money Bank blokuje platby směřující na největší kryptoburzu Binance. „Naší politikou je rizikově orientovaný přístup, což znamená, že pokud u některého obchodníka – v tomto případě kryptoměnové burzy – přesáhne objem podvodných transakcí stanovené procento z celkového objemu transakcí, zpravidla přistoupíme k blokaci obchodníka,“ vysvětluje mluvčí Monety Zuzana Filipová. U ostatních bank by podle ohlasů české kryptokomunity měli mít retailoví investoři snazší život. To ale neplatí pro firemní klienty z oblasti kryptoaktiv.