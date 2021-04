Dogecoin je kvůli své technologii rizikovější než jiné kryptoměny | E15.cz

Nedávné raketové zhodnocení ceny parodického dogecoinu jej poslalo mezi pětici největších kryptoměn co do tržní hodnoty. Zatímco se z virtuální měny s memem ve znaku stává symbol extrémně rychlého zbohatnutí, řada spekulantů snadno přehlédne její zaostalost technického rázu. Ta může být větším problémem, než jaký představuje dobře známá volatilita. „Bohužel mnoho nezkušených spekulantů přijde v dlouhodobějším měřítku o peníze, protože dogecoin z technologického pohledu nic moc zajímavého nenabízí,“ uvedl dříve pro CNBC spoluzakladatel analytické firmy Coin Metrics Nic Carter. Vývoj na trhu digitálních měn význam jeho slov podtrhuje.

Dominance bitcoinu na kryptoměnovém trhu klesá, řada menších virtuálních měn prudce roste. Úspěchy takzvaných altcoinů, tedy digitálních mincí jiných nežli bitcoin, ale zastínil projekt, který neměl větší ambice, než posloužit jako další variace internetového humoru a lidové slovesnosti.

Dogecoin zvýšil za posledních 12 měsíců svůj kurz stonásobně a součet ceny všech jeho mincí v oběhu dosahuje desítek miliard dolarů. Prohlubuje se tím ale rozpor mezi obrovskou tržní hodnotou kryptoměny a základy, na kterých dogecoin stojí. Nebo spíše nestojí.

„Na dogecoinu dlouhou dobu nikdo nepracoval a postrádá uplatnění. Jediný fundament, který má, je ten, že ho podporují Elon Musk a investor Mark Cuban. S dogecoinem dnes obchoduje spousta lidí, kteří naskočili do mánie,“ vysvětluje Ondřej Pilný z projektu Baserank.io, který má za cíl sloužit jako obdoba ratingové agentury světa kryptoměn.

Baserank agreguje a průměruje analýzy a hodnocení jednotlivých virtuálních mincí, přičemž dogecoinu přisoudil nejnižší skóre z desítky nejrozšířenějších digitálních mincí. Hodnocení bere v potaz faktory jako důvěryhodnost vývojářského týmu a rozvinutost technologické platformy, na níž měna funguje. Dogecoin je však z technického pohledu de facto jen klon litecoinu.

Těžba s otazníkem

U Dogecoinu představuje jeden z hlavních problémů relativně slabé zabezpečení jeho blockchainu v podobě výpočetní síly těžařů, kteří se v dolování virtuální měny angažují, a tím zvyšují její odolnost před případným zmanipulováním toku transakcí, které by tak mohly skončit v nesprávných rukou.

Například v případě z tržního pohledu poměrně nevýznamných klonů bitcoinu s přídomkem cash a SV dosahuje tento výpočetní výkon ze strany těžařů řádově vyšších hodnot než u dogecoinu, ukazují statistiky na portálu Bitinfocharts.

V případě etherea, které se podobně jako dogecoin těží přes grafické karty, je kumulovaný výkon těžařů dvojnásobný než u parodické digitální měny. Kyberútoky, které lze zjednodušeně přirovnat k pokusu o nepřátelské převzetí kryptoměny, nejsou přitom až tak ojedinělým jevem. Podkopaly například důvěru ve virtuální měnu verge, opakovaně zasáhly i ethereum classic.

Budoucnost dogecoinu

Možné potíže s fungováním dogecoinu souvisí mimo jiné s tím, že tvůrce kryptoměny Billy Markus s ní už šest let nemá co do činění a neupravuje například atraktivitu těžby. Leckoho může zarazit mimo jiné skutečnost, že počet dogecoinů není zastropovaný, což snižuje jeho případné využití coby virtuálního sběratelského předmětu.

„Dlouhodobě jej držet podle mě opravdu nedává smysl. Je to souhra více věcí dohromady, nedá se říct, že by se dal celý projekt dogecoin odepsat kvůli jediné,“ vysvětluje Pilný. „Nedozrálost a absence serióznosti je zábavná, je to součást memu. Jenže pokud chcete do světa kryptoměn vstupovat přes dogecoin, musíte být opatrní,“ uvedl na Twitteru analytik Lucas Nuzzi.

Další upozorňují na unikátní postavení parodické kryptoměny, kvůli kterému se může výrazně nevyplatit spoléhání na její pokles.

„Dogecoin pracuje se stejnými faktory, které nedávno vynesly nahoru akcie GameStop,“ připomíná zakladatel fondu Galaxy Digital Michael Novogratz. Poukazuje tím na vývoj akcií firmy GameStop, které, ač podle finančních analytiků nemají prakticky žádnou hodnotu, drží na místy poměrně vysokých hodnotách akce uživatelů sociální sítě Reddit. Ti se snaží domlouvat a vzájemně podporovat v nákupech akcií tak, aby způsobili co největší ztráty spekulantům sázejícím na další propad hodnoty Gamestopu. Podobné komunitní zásahy mohou relativně vysoko držet i dogecoin.

„Je nebezpečné sázet na propad této digitální měny. Ani bych se ale nesnažil vydělat na růstu,“ dodává Novogratz.

