Michael Saylor: Inflace se na dvě procenta nevrátí. Co věští BTC? | e15.cz

Ve třičtvrtihodinovém vystoupení Saylor popsal jak současnou makroekonomickou situaci, tak stav kryptoměnových trhů. Obojí se podle něj nachází před zásadní křižovatkou.

O sazbách a inflaci

Saylor připomněl, že americký Fed zvýšil úrokové sazby o pět procentních bodů nejrychlejším tempem v historii. „Připomíná to manévr z filmu Top Gun, při kterém pilot stíhačky buď omdlí, nebo urve stroji křídla,“ uvedl miliardář.

„Je zřejmé, že už moc dlouho sazby zvyšovat nelze. Teď se nacházejí američtí centrální bankéři v rozporuplné pozici. Zničili hodnotu dluhopisů a zároveň podkopali kupní sílu měn rozvíjejících se zemí. Inflace ale ještě neodezněla. Nelze přitom dál zvedat sazby, aniž by došlo k dalšímu poškozování západních bank a penzijních fondů,“ pokračoval Saylor. Podle bitcoinisty se nakonec nejspíš stane to, že ekonomové začnou redefinovat inflaci. „Mohou třeba ze spotřebitelského koše vyjmout určité položky. Dlouhodobý inflační cíl může být třeba také tříprocentní namísto dvouprocentního,“ doplnil.

O problémech Binance a Coinbase

„Všechny ty žaloby na burzy jsem četl. Obecně je problém v tom, že část lidí chtěla vylepšit bitcoin a jít při tom snadnou cestou. Chtěla vydělávat peníze, generovat úroky, chtěla okamžité platby, chtěla energeticky nenáročný blockchain, chtěla mít hezčí a rychlejší bitcoin, chtěla provozovat burzu... Tak vzniklo krypto. Jenže teď regulátoři říkají, že se všemi těmi krypto tokeny či stablecoiny mají problém. Nastane tedy to, že na burzách se stane účetní jednotkou bitcoin, ne dolar. Na mikrotransakce se bude používat Lightning Network (sekundární bitcoinová vrstva, pozn. red.), ne altcoiny. Je to zkrátka drahá a bolestivá lekce. Venture kapitál se z nejrůznějších tokenů přesměruje do bitcoinu,“ řekl fanoušek nejrozšířenější virtuální měny Saylor.

Saylor na konferenci BTC Prague Autor: Dominik Kučera

O možném tažení proti bitcoinu

„Skeptici o bitcoinu někdy říkají, že vypadá příliš dobře na to, aby ho vlády nezakázaly. OK, to jsem od bankéřů slýchal poměrně často. Ale když se podíváte na to, co se děje v Kongresu, je zřejmé, že americké instituce po vašich bitcoinech jen tak nepůjdou a nevezmou vám je,“ prohlásil dále Saylor. Podle něj americké instituce nepovažují za problém bitcoin, ale právě nejrůznější manipulovatelné tokeny. Následně pokračoval miliardář agitkou. „Bitcoin není nezastavitelný – je nevyhnutelný, je vysoce etický,“ prohlásil Saylor. Bitcoin prý nevnímá jen jako byznys, ale také jako svou osobní misi, jak učinit svět svobodnější a lepší. Na kryptoměně oceňuje mimo jiné její necenzurovatelnost a funkční nezávislost na centrální autoritě.

Saylorova firma drží ve své rozvaze 140 tisíc bitcoinů (jejich cena odpovídá více než 81 miliardám korun). MicroStrategy s nákupy virtuální měny začala v srpnu 2020, kdy stál jeden bitcoin kolem deseti tisíc dolarů, tedy ani ne polovinu nynější ceny. S hromaděním bitcoinů firma pokračovala i během roku 2021, kdy šla cena kryptoměny na historická maxima.

„Z dlouhodobého hlediska představuje bitcoin tu nejlepší variantu coby úložiště hodnoty. Kryptoměna slouží jako bezpečný přístav v době inflace,“ prohlašoval Saylor v roce 2021, tedy ještě před nástupem pádivé spotřebitelské inflace. Zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank s cílem zdražování zkrotit ale přispělo k tomu, že kurz bitcoinu od svých rekordních hodnot výrazně oslabil – podobně jako ceny dalších aktiv, která vnímají tradiční investoři jako riziková.

Nákupy bitcoinů, které společnost částečně financuje i půjčkami, měly podle Saylora příznivý dopad na hlavní byznys firmy, tedy na prodej softwaru. „Povědomí o naší značce se díky tomu zvýšilo stonásobně. První čtvrtletí roku 2021 bylo naše nejúspěšnější za posledních deset let,“ řekl Saylor před dvěma lety v rozhovoru pro televizní kanál CNBC. Jeho slova o přínosu držení kryptoměny pro byznys MicroStrategy jsou částečně platná i nyní.

Letošní oživení ceny bitcoinu přispělo mimo jiné k tomu, že hodnota akcií společnosti MicroStrategy vzrostla od začátku roku o 100 procent. Právě kvůli velké sázce firmy na budoucnost bitcoinu ale někteří investoři očekávají značný propad akcií MicroStrategy. Mezi ně patří portfolio manažer fondu Metatron Short Equity Aleš Vávra, který se domnívá, že tažení amerických regulátorů se u žaloby na Binance nezastaví, což podle jeho mínění nepřímo negativně dopadne i na bitcoin.