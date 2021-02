Bitcoin a dogecoin ve vleku tweetů Elona Muska (infografika) | E15.cz

Mezi užitečné informační zdroje kryptospekulantů by měl patřit i twitterový účet šéfa Tesly Elona Muska. Ten v poslední době neváhal publikovat řadu příspěvků na téma bitcoinu a parodické kryptoměny dogecoin, což se projevilo i na cenách těchto kryptoměn. Začínají se proto množit názory, že by se Musk kvůli své aktivitě na sociální síti mohl dostat pod drobnohled americké Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC). Infografiky E15.cz pro názornost situace zanesly tweety Elona Muska do grafu s vývojem ceny jak bitcoinu, tak i dogecoinu.