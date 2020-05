Bitcoin půjde nad sto tisíc dolarů, odhadují kryptoměnové fondy | E15.cz

Šéf společnosti Pantera Capital Dan Morehead tvrdí, že hodnota jedné virtuální mince by mohla v srpnu příštího roku dosáhnout 115 tisíc dolarů.

A spoluzakladatel fondu Morgan Creek Digial Jason Williams se tento týden přiklonil k vizi, podle které bitcoinová cenovka vystoupá do roku 2024 až na 288 tisíc dolarů. Pro srovnání: dosavadní cenové maximum kryptoměny leží na dvaceti tisících dolarech.

#bitcoin could hit $115,212 in Aug 2021 based on the change in the stock-to-flow ratio across each halving.



More details here: https://t.co/fMYDXAT5qy pic.twitter.com/02uCpVoGKN