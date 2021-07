Kryptoměny vyhlížejí příliv kapitálu, Němci uvolnili ruce fondům | E15.cz

Legislativa pustila na kryptoměnový trh takzvané speciální fondy (Spezialfonds), kterých v Německu působí kolem čtyř tisíc a podle Dominika Tyrybona z advokátní kanceláře Schönherr spravují aktiva ve výši kolem 1,87 bilionu eur. Jde o tamní obdobu fondu kvalifikovaných investorů.

„Je to sakra velká událost, ve Spezialfonds leží prakticky všechny peníze určené na investice. Dosud ale nemohly do kryptoaktiv nasměrovat ani euro. Kdyby do nich alokovaly byť jen jedno procento, dopad na trh digitálních měn by byl enormní,“ vysvětlil portálu Decrypt Sven Hildebrandt, šéf společnosti Distributed Ledger Consulting, který za novelu zákonu dva roky lobboval.

Hildebrandt ale počítá s tím, že nějakou dobu potrvá, než peníze velkých institucionálních investorů na trh reálně přijdou. V adopci bitcoinu a spol. ale už vidí obchodní příležitost například Deutsche Börse Group, která předevčírem oznámila ovládnutí firmy švýcarské Crypto Finance specializované na správu kryptoaktiv institucionálních investorů.

Podle některých analytiků ale nedávný vývoj trhu naznačil, že kryptoměny si důvěru a zájem ze strany velkých fondů a firem nemusejí získat snadno. Důvodem je prý rychlost, s jakou sestoupily ze svých cenových vrcholů.

„Bitcoin odepsal ze svého rekordu přes 50 procent během 35 dní. V případě etheru to trvalo jen osm dní. Problém s takhle vysokými výkyvy hodnoty je, že virtuální měny budou vypadat z pohledu firem jako nepoužitelná investice,“ napsal minulý měsíc na twitteru ředitel analytické sekce The Block Vavřinec Čermák.

Německo nicméně svou legislativou naznačilo, že chce patřit k významným hráčům stále ještě mladého odvětví. V Evropě mu přístupem značně konkuruje právě Švýcarsko se svým Crypto Valley, obdobou kalifornského Silicon Valley.

V oblasti kolem města Zug se koncentruje řada start-upů a technologických společnosti (včetně Crypto Finance), tamní úřady navíc deklarují svou vstřícnost vůči bitcoinu i možností platit daně právě pomocí virtuálních mincí.

