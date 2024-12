Českým majitelům bitcoinu a dalších kryptoměn by to mohlo udělat podobnou radost jako současný prudký růst celého trhu virtuálních mincí. Poslanci napříč stranami schválili v pátek ve třetím čtení pozměňovací návrh, který sjednocuje způsob danění zisků z prodeje cenných papírů a digitálních měn. Vydělají na tom dlouhodobí držitelé bitcoinu a spol.

Kdo s prodejem prudce rostoucích virtuálních měn počká až do příštího roku, nemusel by dosažené zisky krátit o minimálně patnáctiprocentní daň. Za předpokladu, že držel virtuální mince alespoň po dobu tří let nebo příjem z jejich prodeje nepřekročil sto tisíc korun.

Zavedení časového a hodnotového testu, který platí už pro akcie, ještě musí schválit senátoři a podepsat prezident. Pod pozměňovacím návrhem k převzetí komplexní evropské kryptoregulace MiCA (Markets in Crypto-Assets) do českého právního řádu jsou podepsaní nejen zástupci vládní koalice, ale i politici ANO nebo SPD.

VIDEO: Nikdy by neinvestoval do kryptoměn ani do AI. Kde vidí příležitosti známý investor Guy Spier? Odpovídá v pořadu FLOW.

FLOW: Nejlepší investice? Najdete je v Číně, Indii i Turecku, říká Guy Spier • e15

Byť návrh prošel i rozpočtovým výborem sněmovny, vyvolal námitky finanční správy. Podle ní by narovnání způsobu danění zisků z prodeje kryptoměn a cenných papírů mohlo narušit obecný výběr daní. Takové argumenty ale považuje část daňových poradců i Česká kryptoměnová asociace za mylné a plné mýtů. „Legislativně je ten pozměňovací návrh čistý, je napsaný správně a stojíme si za ním,“ reagoval nepřímo na kritiku finanční správy jeden z předkladatelů návrhu Jiří Havránek (ODS).

Generální finanční ředitelství navíc nemá k dispozici statistiky, kolik fyzické osoby odvádějí z prodeje kryptoměn na daních. Zastánci změny způsobu danění kryptoměn i z toho důvodu argumentují principem férovosti. V současné praxi navíc platí, že na investice do bitcoinu ve formě podílu v některém z amerických ETF na kryptoměny časový a hodnotový test uplatnit lze, pro případný prodej bitcoinu ve formě digitální mince to ale možné není.

„I kdyby nás to mělo něco stát, je to správný krok. Můžeme se inspirovat v Německu, které srovnalo akcie a další tradiční aktiva s bitcoinem. Nebyli bychom unikát,“ napsal v komentáři pro e15 ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal.

„Tlačíme držitele většího počtu virtuálních mincí k tomu, aby hledali útočiště daleko v zahraničí,“ argumentoval dále Stroukal. „Není to levné, stojí to čas a úsilí, ale tlačíme lidi do toho, aby utíkali z naší ekonomiky a koupili si nemovitost v daňovém ráji, kde vlastně ani být nechtějí.“