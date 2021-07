Bitcoin a pohádka o digitálním zlatu. Proč ho (ne)mít v portfoliu | E15.cz

Řadu státu děsí koronavirová mutace delta , na finančních trzích jako by ale už návrat do normálu proběhl. Nejde jen o vysoké hodnoty akcií či ocenění firem při fúzích a akvizicích. Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin, kterou panika v březnu loňského roku mimořádně cenově zmasakrovala, se už zase chová podobně jako před rozmachem koronaviru. Tedy nezávisle na vývoji akcií a zlata. Ukazuje to infografika E15 zaměřená na míru korelace mezi různými typy investic.

Bitcoinu jeho fanoušci přezdívají digitální zlato. Tento náhled se ale poslední dobou poněkud drolí. Přestože v USA a dalších státech dosahuje inflace nezvykle vysoké úrovně, cena nejrozšířenější kryptoměny odepsala z letošního maxima polovinu. Zařadit ji v rozumné míře do portfolia se ale může vyplatit z jiných a zdánlivě banálnějších důvodů, než je schopnost odolávat inflaci či sloužit jako bezpečné úložiště hodnoty.

Úvahy o významu bitcoinu v investičním portfoliu naposledy výrazně podnítil americký miliardář a správce hedgeových fondů Paul Tudor Jones. V rozhovoru pro CNBC uvedl, že pokud by americká centrální banka brala inflaci na lehkou váhu, nejspíše by na to musel zareagovat přeskupením portfolia.

„Myšlenka, že vyšší inflace představuje jen dočasný fenomén, je v rozporu s tím, jak vnímám svět já,“ popsal Jones. Jedinou jistotou podle něj je, že chce své investice rozložit v poměru pět procent zlato, pět procent bitcoin, pět procent hotovost a pět procent komodity. Jak naložit se zbylými osmdesáti procenty jmění, neměl prý miliardář minulý týden potuchy. Záležet bude podle něj na dalších krocích Fedu.

Jones bere bitcoin v první řadě jako prostředek diverzifikace svého portfolia, díky kterému prý v dlouhodobém horizontu lépe ochrání hodnotu svého majetku. Statistiky zachycující míru korelace mezi hodnotou bitcoinu a dalšími typy investic dávají Jonesovi za pravdu. Samostatné téma pak je, proč tedy do bitcoinu neuložit více než pět procent jmění. I v tomto případě lze odpověď hledat v infografice.

Ale popořadě. Mezi prokazatelné výhody bitcoinu patří, že se jeho hodnota pohybuje v jiném rytmu než akcie či zlato.

Částečně jde o důsledek stále ještě relativní nezralosti bitcoinů – jejich tržní hodnota má například stále ještě hodně daleko do zlata, pro velké hráče je lehčí rozhýbat kurz jedním či druhým směrem. Dalším faktor představuje mimořádná likvidita kryptoměn – obchoduje se s nimi globálně 24 hodin sedm dní v týdnu, na rozdíl od akciových parketů neznají kryptoburzy přestávky.

V neposlední řadě charakterizuje bitcoin jeho vlastní monetární politika. Každé čtyři roky se snižuje počet nově generovaných mincí na polovinu, což obvykle značí nástup nového růstového cyklu.

Různé míry korelace Korelace vyjadřuje sílu vztahu mezi dvěma proměnnými. Nabývá hodnot 0 až 1, kde hodnota 1 znamená absolutní shodu mezi proměnnými a 0 absolutní absenci jakéhokoli vztahu. 0 až 0,3 – velmi slabý až neexistující vztah mezi proměnnými

0,3 až 0,7 – středně silný vztah

0,7 a více – velmi silný vztah To samé platí v opačném gardu s minusovým znaménkem, kde však jde o nepřímou úměru. Korelace −0,8 a 0,8 jsou tedy stejně silné.

Ve sledovaném období mezi srpnem 2015 a červnem 2021 se bitcoin ukazuje jako investiční solitér, jehož cena souvisí s vývojem na ostatních trzích jen velmi slabě, pokud vůbec. To platí i v případě vynechání mimořádných cenových výkyvů bitcoinu směrem nahoru – typicky v prosinci 2017 a letos v dubnu, kdy cena kryptoměny explodovala a rostla exponenciálním tempem.

Loni tomu sice bylo jinak, během prvního pololetí 2021 je už ale korelace mezi bitcoinem, zlatem a širokým indexem S&P 500 statisticky nevýznamná.

To samo o sobě neznamená, že kryptoměna představuje zaručenou pojistku proti výkyvům trhu. V prvním pololetí roku 2020 korelace ceny bitcoinu s americkými akciovými indexy dočasně vylétla k hodnotě 0,5, což značí středně silnou míru závislosti.

Důvodem byl březnový „koronamasakr“ na trzích, kdy kvůli přelivu pandemie do USA a strachu investorů odepsal bitcoin během dvou dnů padesát procent ze své ceny.

Objevila se řada názorů, že bitcoin v roli úložiště hodnoty fatálně selhal – nehledě na jeho následně zotavení. V období covidového šoku ovšem prudký pád zasáhl nejen digitální měny, ale též akcie a zlato.

Nezávislost vývoje ceny dominantní kryptoměny jednoznačně narazila na svůj limit. Ani kurz bitcoinu nedokázal vzdorovat dopadům tak mimořádné události, jako je uzávěra podstatné části světové ekonomiky.

Nejen velcí hráči Jonesova typu by proto měli být obezřetní a nevkládat do bitcoinu bezmyšlenkovitě desítky, ale spíše jen jednotky procent svého bohatství. Průzkum Financial Times mezi stovkou správců hedgeových fondů ukazuje, že během příštích pěti let chtějí do kryptoměn alokovat průměrně 7,2 procenta svých prostředků.

V případě dalšího exponenciálního zhodnocení digitálních měn by ale i relativně malá investice znamenala zajímavé výnosy. U bitcoinu nejsou výjimkou desetinásobné zisky. Váha kryptoměny v portfoliu se tak může velmi rychle nafouknout. Pak by se ukázaly jako akutní úvahy o další diverzifikaci.

Kdo by chtěl nicméně zůstat jen v segmentu kryptoměn, nepomůže si. A to ani přesto, že se bitcoin a ethereum profilují jako odlišné projekty. Zatímco prvně jmenovanou virtuální měnu považují její fanoušci kvůli zastropování počtu mincí na 21 milionů za virtuální měnu či „nejtvrdší měnu všech dob“, jak rád opakuje ekonom Saifedean Ammous, ethereum funguje spíše jako superpočítač.

Na něm už běží řada aplikací v rámci trendu decentralizovaných financí DeFi, který umožňuje například získat půjčku či inkasovat úroky bez nutnosti využití služeb zprostředkovatele, typicky banky.

Pokud v blízké době dojde k masivní digitalizaci a automatizaci služeb ve finančním sektoru, podle zastánců etherea se tak stane do značné míry díky jeho technologickým možnostem.

Na křivkách vzájemné cenové závislosti ale takový rozdíl patrný není. Bitcoin, ethereum, ale i litecoin vykazují vysoký korelační koeficient. Držitelům nejrozšířenější kryptoměny se z toho důvodu může vyplatit diverzifikovat portfolio nejen prostřednictvím akcií, ale i zlata.

Paradoxně tedy díky drahému kovu, jehož roli by měl bitcoin podle svých zastánců a například také podle komoditního experta agentury Bloomberg Mikea McGlonea převzít.

Cena bitcoinu a zlata se pohybuje v rytmu velmi slabé korelace. Ukazuje to i graf se zanesenými procentními změnami hodnoty. V případě bitcoinu bylo třeba zvolit škálu v řádu desítek procent, u zlata stačilo jen rozmezí minus šest a plus šest procent.