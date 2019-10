Hledají se nejinspirativnější interiéry komerčních nemovitostí. Začíná soutěž Art of Space Awards | E15.cz

V České republice ojedinělá soutěž Art of Space Awards, kterou vyhlašuje a zastřešuje společnost CBRE, byla odstartována 8. října. Bude hodnotit nejlepší kancelářské, retailové a industriální projekty. Volně navazuje na pět ročníků akce Zasedačka roku. Předsedkyní poroty je světoznámá česká architektka a designérka Eva Jiřičná.

CBRE Art of Space Awards by podle Evy Jiřičné měla „odhalit nové interpretace, nové talenty i nové uskutečněné projekty“. „Jsem ráda, že soutěž Zasedačka roku se tímto posunuje do nové podoby, která se více zabývá estetickou vizí jednotlivých firem a společností,“ dodává pro E15 slavná architektka.

„Trh realit se v České republice dynamicky mění. Netýká se to jen kanceláří. Proto jsme se rozhodli soutěž Art of Space Awards rozšířit o oblast retailu a industriálu. Chceme dát příležitost nejrůznějším projektům a inspirovat tak ostatní, co vše lze v prostorech atraktivně a zároveň prakticky realizovat. Mojí srdcovou záležitostí budou vždy kanceláře, ale nyní si přejeme ukázat, jak velký pokrok v prostorech se děje napříč celým českým realitním trhem,“ řekl pro E15 Richard Curran, managing director společnosti CBRE.

Do soutěže se mohou firmy hlásit do 30. listopadu 2019 na stránce www.artofspace.cz v šesti kategoriích, které kopírují poslední trendy v designu, technologiích, vstřícnosti k zeleným budovám, ale také v praktickém využívání prostor.

Letos se bude soutěžit v těchto kategoriích:

Nejatraktivnější meeting point: Zde se bude hledat nejlepší brainstorming zóna, zasedačka, relaxační koutek, či místo v nákupním centrum. Má jít o místa, kde zaměstnanci firem, jejich klienti či zákazníci rádi tráví čas. Kromě designu bude hodnocen zejména pozitivní vliv na náladu lidí užívajících tyto prostory.

Design pracovního prostoru: V tomto případě budou organizátoři a odborná porota zkoumat především inovativní návrhy pracovního prostoru, který originálně komunikuje DNA firmy a zároveň je inspirativní pro zaměstnance.

Design retailového prostoru: V této kategorii mají šanci uspět nevšední prostory, které kromě designu přináší i unikátní zákaznickou zkušenost. Přihlásit se mohou obchodní prostory (například s módou, kosmetikou, obuví), nebo restaurace, banky, pojišťovny či volnočasové prostory.

Zdravé prostředí a udržitelnost: Kategorie, která bude hodnotit jak firemní či nákupní prostory, jež ovlivňují zdraví a duševní pohodu zaměstnanců i zákazníků. Důraz bude kladen na kvalitu vzduchu, akustiku, světlo a ergonomii celého pracovního místa. Oceněny budou i aktivity a opatření vedoucí k ochraně životního prostředí.

Coworking a flexibilní kancelář: U coworkingu a sdílených kanceláří se pozornost zaměří na to, čím je prostor výjimečný, jaké tradiční a netradiční služby nabízí a jestli následuje současné světové trendy.

Revitalizace brownfieldu: Právě revitalizace starých průmyslových objektů může výrazně přispět k prosperitě i celkové eleganci svého okolí. Kromě designu se bude hodnotit, jak úspěšný obnovený objekt zapadl do okolí a jaký přínos má pro obyvatele, kteří bydlí v jeho blízkosti.

Soutěž CBRE Art of Space Awards navazuje na předchozí ročníky soutěže CBRE Zasedačka roku. Od roku 2O14 se do ní zapojilo v České republice přes 400 firem, ze kterých porota vybrala 179 finalistů a 35 vítězů. Soutěž už získala i mezinárodní rozměr a v současnosti probíhá také na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Rumunsku a Belgii. Kromě rozhodnutí odborné poroty proběhne na rádiu Evropa 2 i hlasování veřejnosti, a to po uzávěrce přihlášek soutěže.