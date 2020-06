Cimrman zmizel z YouTube. Za smazáním kanálu s hrami legendárního divadla je soudní spor | E15.cz

S firmou Originální videojournal vede soudní spor Filip Smoljak, syn Ladislava Smoljaka - zesnulého spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana. A byl to právě Filip Smoljak, kdo na Facebooku uvedl, že kanál „nechal zmizet“ doktor Rudolf Leška z kanceláře Štaidl Leška advokáti, který ve sporu zastupuje společnost Originální videojournal.

Mafie je mocná čarodějka Dnes u MS v Praze v poměrně netradičním procesu, v němž se pídím po informacích (nejde o... Zveřejnil(a) Filip Smoljak dne Pondělí 8. června 2020

Leška to na dotaz serveru Mediář, který s informací přišel jako první, potvrdil: „Originální videojournal je výrobcem některých zmíněných nahrávek, kterého žaluje Filip Smoljak a vytýká mu, že může za to, že nahrávky her Divadla Járy Cimrmana jsou dostupné na YouTube, “ cituje server Lešku.

„Originální videojournal strpěl různé své nahrávky na YouTube, neznamená to ale, že z nich měl jakýkoli příjem. Ale vzhledem k tomu, že existence zmíněných nahrávek na YouTube Filipu Smoljakovi vadí, požádali jsme YouTube o to, co mohl udělat i sám (Filip Smoljak) a bez žaloby na mého klienta, tedy o stažení všech videí s hrami Divadla Járy Cimrmana, a to jak na zmíněném kanále, tak i jiných, které jsme našli,“ dodal.

Smoljak pro server doplnil, že smyslem sporu bylo dopátrat se informacích, kdo kanál založil. „Nejde o peníze, jen o to, kdo provozuje Cimrmanův kanál na YouTube. Nikdy jsem ani neusiloval o to, aby byly záznamy her staženy. Naopak, iniciativa zveřejnit je a bezplatně je šířit bez reklamy přišla v minulosti ode mne,“ dodal Smoljak.