Top 10: Nejlepší filmy uplynulého roku | E15.cz

1. Neviditelný život Eurídice Gusmãové

Brazilské melodrama sleduje osudy dvou sester, které rozdělili muži. Emotivní příběh, který začíná v Riu 50. let a pokračuje do současnosti, přesvědčivě zobrazuje ničivost každodenního machismu. Otec, manžel, milenec, doktor - ti všichni si myslí, že nejlépe ví, jak by sestry měly žít, co by měly chtít a s čím by se měly spokojit. Ženy se ve společnosti, která jim nepřeje, snaží vybojovat místo pro své sny a nezávislost. Mimořádně silný film, který si řada diváků prožila až k slzám, vyhrál druhou soutěž canneského festivalu Un certain regard, v Česku byl k vidění aspoň na karlovarském festivalu, za doprovodu režiséra Karima Aïnouze. Brazilská kinematografie nyní bojuje s nevlídnou politikou současné vlády, snad tento obsahově i stylisticky podmanivý snímek nebude její labutí písní.

2. Manželská historie

Americký filmař Noah Baumbach ze vzpomínek na vlastní vztahy a rozvod a z dlouhých diskusí se svými hereckými kamarády stvořil rozvodové drama, které dokáže publiku zlomit srdce a pak ho postupně zase poslepovat dohromady, ale s viditelnými spáry. Adam Driver a Scarlett Johanssonová excelují v rolích páru, který se miloval, ale nyní si už nerozumí a neobratně se snaží rozejít co nejméně bolestně. Film založený na skvělém a důvtipně postaveném scénáři překonává předchozí Baumbachův intimní a detailní pohled na rodinné vztahy Meyerowitzovic historky (nový výběr) a po šesti nominacích na Zlatý glóbus se řadí mezi největší oscarové kandidáty. K vidění je na Netflixu, premiéru měl na velkém plátně benátského festivalu.

3. Portrét dívky v plamenech

Miláček kritiků na festivalu v Cannes sklízí od své premiéry hlavně ceny za scénář, přitom jde o možná nejlépe zrežírovaný film roku. Francouzka Céline Sciammaová v kostýmní romanci z Bretaně 18. století vykreslila portrét jedné osudové lásky bez budoucnosti, portrét sesterství a solidarity ve vzácných chvílích svobody i portrét zrodu uměleckého díla. Bývalá režisérčina partnerka Adèle Haenelová tu spolu s málo známou Noémie Merlantovou okouzlují jako dívky zapálené touhou, pod precizním a citlivým vedením režisérky, která navenek jednoduchý příběh obohatila o víc vrstev než mají šaty hlavních hrdinek. Snímek nominovaný na Zlatý glóbus česká kina hrají právě teď.

4. Parazit

O tom, kdo letos získá v Cannes Zlatou palmu, se moc nepochybovalo. Zábavná i pronikavá směs černé komedie a sociální kritiky třídní společnosti od jihokorejského mistra v míchání žánrů Bong Joon-hoa dostala porotu vedenou Alejandrem G. Iňnárituem i kritiky, které probrala i na pozdní novinářské projekci. Příběh nemajetné rodiny, která postupně infiltruje bohatší domácnost, se ptá, kdo je vlastně v dnešní společnost parazit. A k tomu baví svou ironií a napíná odhalováním tajemství. Do českých kin dorazil Parazit v říjnu a stále se tam drží.

5. Narušitel systému

Objev posledního Berlinale pod skomírajícím vedením Dietera Kosslicka sleduje problematickou devítiletou dívku, s níž si neví rady matka ani sociální systém. A sleduje ji tak zblízka, že jejímu energickému, náladovému charakteru podřizuje i svou audiovizuální formu. Intenzivní hraný debut Nory Fingscheidtové s obdivuhodným výkonem malé Heleny Zengelové umí strhnout a pomoci porozumět, odkud se berou potíže tzv. nezvladatelných dětí i proč je tak těžké jim pomoct. Také tento film česká kina začala hrát v říjnu.

6. Pardon, nezastihli jsme vás

Ken Loach sice pořád točí variaci na své sociálně-politické (levicové) přesvědčení, kolem osmdesátky ale začal být u toho i dost divácky vstřícný. Po úspěšném dramatu Já, Daniel Blake představil v Cannes novinku, která opět pomocí netriviálního, intimního a humanistického pohledu do života obyčejných lidí kritizuje širší problém, tentokrát tzv. gig ekonomiku. Hlavní hrdina se snaží ve stresujících podmínkách fungovat jako řidič zásilek, jeho žena nedostává pořádně zaplaceno za práci pečovatelky, rodina se pod tlakem hroutí, a přesto Loach a jeho věrný scenárista Paul Laverty obecentsvo neumlátí depresí, ale přiměje zastavit se a zapřemýšlet. V českých kinech od listopadu.

7. Genesis

Dospívání bolí. To říká spousta filmů, málokterý ale s takovou hořkosladkou poetikou jako loňské drama Kanaďana Phillippea Lesagea. Nelineární struktura ukazuje dvě trnité cesty ke zkušenostem se vztahy a poznáním sebe sama na příkladu jedné sourozenecké dvojice a křehkost vyprávění o unikavých životních lekcích podtrhuje epilogem z dětského tábora. Nejkrásnější deziluze roku měla světovou premiéru loni na festivalu v Locarnu, do českých kin přišla v červnu a dnes je k dispozici například na Aerovodu.

8. Joker

Nový příběh o vzniku nejslavnějšího Batmanova protivníka obsahoval dost prvků známých z komiksů DC, aby přilákal miliony fanoušků dnes nejpopulárnějšího filmového žánru do kin. Zároveň se od komiksových akcí natolik lišil, aby zaujal i kritiku a porotu festivalu v Benátkách, která mu dala překvapivě Zlatého lva a zařadila ho na seznam oscarových favoritů. Fascinující Joaquin Phoenix pojal Jokera jako psychicky narušeného muže, jemuž se okolí vysmálo a který se stal proti své vůli stal ikonou nespokojených. Režisér Todd Phillips dokázal, že kromě drsných komedií typu Pařba ve Vegas umí ještě lépe natočit drsnější drama podle vzoru nejlepších děl Martina Scorseseho. I Joker měl u nás premiéru v říjnu.

9. Rocketman

Dexter Fletcher poté, co zachránil film o Freddiem Mercurym Bohemian Rhapsody a pomohl z něj udělat hit, natočil vyprávění o vzestupu, pádu a nalezení štěstí britského hudebního génia a gay celebrity znovu a lépe. Ze životopisu Eltona Johna se stala vynalézavá a energická muzikálová férie, v níž jeho songy komentují jeho život a vše rámuje psychoterapeutické sezení. Taron Egerton v hlavní roli předvedl svůj hlas i herecké vlohy, které po něm akce Kingsman zatím nepožadovaly. Muzikál vstoupil do českých kin nedlouho po své květnové premiéře v Cannes, od října je k dispozici na dvd.

10. Dálava

Z celovečerních českých snímků letos nejvíce pozornosti vzbudil opus o krutosti Nabarvené ptáče, který se dostal po čtvrt století do soutěže benátského festivalu a pak i na užší seznam oscarových kandidátů. I křehký dokument Dálava ale měl co říct - a udělal to s větším citem. Intimní road-movie otce a syna do ruských dálek za zbytkem rozdělené rodiny pomocí přesných obrazů a promyšlené dramaturgie přemýšlí o tom, jak překonat zklamání ze svých blízkých a napravit nenapravitelné omyly a chyby. Nedlouhý snímek Martina Marečka, který dokáže dlouho působit, soutěžil v Karlových Varech, do kin vstoupil v listopadu a od prosince je dostupný i na HBO GO.