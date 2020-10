Tomáš Baťa a jeho pamatník: prohlédněte si fotogalerii | E15.cz

Obyvatelé i návštěvníci Zlína si v posledních letech připomínají historii intenzivněji než kdy dříve. Od znárodnění koncernu Baťa v úterý uplynulo přesně 75 let. Vzpomínky se však upínají spíše k tomu, co se Tomáši Baťovi podařilo vybudovat před druhou světovou válkou, než co následovalo po ní. Ve městě už druhým rokem působí obnovený Baťův památník. Jeho funkcionalistická budova však teď musí být zavřená. Prohlédněte si ji alespoň prostřednictvím fotogalerie E15.