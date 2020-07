Smetanova vyhlídka zrušena. Kde hledat podobné pohledy na Vltavu? | E15.cz

Podle Deníku N se stavbou plotu na Smetanově vyhlídce zabývají úřady, protože jde o nelegální stavbu, která by měla být odstraněna. Vedoucí odboru výstavby Městského úřadu v Týnci nad Sázavou Miloslav Ctibor upřesnil, že byla zatím naplánována kontrolní prohlídka ke zjištění stavu věci. Z ní vyplyne, zda se zahájí řízení a v jakém rozsahu.

Stavební úřad podle Ctibora chatařům nic nepovoloval, ale někdy se stává, že vlastníci mají doklad od obce z doby, kdy měla ještě pravomoci podle starého zákona. Z dostupných informací však Ctibor usuzuje, že zákon v tomto případě porušen byl a vlastníkům hrozí pokuta, a to i ze strany České inspekce životního prostředí.

Majitelé pozemků u Smetanovy vyhlídky k ní zahradili přístup kvůli údajně nevyhovujícímu chování výletníků.

Ještě větší davy lidí lze pravidelně potkat o několik kilometrů dále – u vyhlídky Máj, která se stala ještě fotografovanější než ta Smetanova. Obě místa nabízejí působivý pohled na meandr Vltavy a známou trampskou osadu Ztracenka.

Trochu stranou obou míst zůstává vyhlídka Bednář. Na místním turistickém značení byste ji hledali marně, přestože k ní stejně jako k Máji začíná putování v obci Teletín.

Pěší cesta na „Bednáře“ je však delší, zabere zhruba třicet minut. Na vyhlídku je nakonec nutné sestoupit z prudkého srázu, což může řadu návštěvníků odradit. Většina trasy jinak vede listnatým lesem.

Starosta Krňan na Benešovsku Josef Hušbauer, v jejichž blízkosti se vyhlídky nacházejí, má pro majitele pozemků pochopení. Obec podle Hušbauera na davy turistů doplácí, protože na výletních místech po lidech zůstává velký nepořádek. "Máme na to člověka, který to uklízí. Nemáme z toho ani korunu a platíme za to měsíčně paušál. Obec kvůli tomu přichází o peníze. Dokud byl turismus v mezích nějaké tolerance, tak to šlo, ale teď to prostě nejde," řekl Hušbauer.

Množství odpadků, které lidé na vyhlídkových místech zanechávají, je podle něj obrovské. "Paní, která to tam obíhá a uklízí, nasbírá za víkend třeba deset velkých pytlů," uvedl starosta.