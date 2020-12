Železná koule nasbírala na Hithitu přes milion korun za čtyři hodiny | E15.cz

Na crowdfundingovém portálu Hithit byl v podání „koule“ dokonce pokořen nový rekord v nejrychleji nasbíraném milionu korun. Značka tělocvičen Železná koule dokázala za necelé čtyři hodiny nasbírat přes milion korun a na místě hithitových rekordmanů tak vystřídala výrobce obuvi Vasky, která se na rekordní hranici držela od léta. Peníze na tento čerstvý projekt tělocvičny navíc dál nabíhají.

Železná koule si dala cíl nasbírat na Hithitu 555 555 korun, což se podniku splnilo. A to už nyní několikanásobně. Populární studio, které bylo v Holešovicích v Praze založeno před deseti lety a je známé třeba i tím, že má svůj relativně známý podcast, tak může myslet na další rozvoj.

Pavel Eichler, šéf portálu Hithit tento výrazný rekord oproti těm předchozím odůvodňuje mimo jiné tím, že Železná koule měla celou kampaň precizně připravenou a promyšlenou.

Michal Vrátný, zakladatel Železné koule, je z úspěchu nadšený. „My jsme si sice ze začátku říkali, že by bylo moc fajn nasbírat dva a půl milionu, ale za celou tu dobu, kdy je možné přispívat, tedy do 20. ledna. To, že se nám toto přání splnilo už po pár dnech, to by nikoho z nás ani nenapadlo.“

Tým Železné koule měl dopředu stanovené určité finanční milníky. Za předpokladu, že na ně dosáhne, nabídne lidem další a další odměny. Několik takových milníků si stanovili do jednoho milionu korun, kdy chtěli dát lidem na výběr ze dvou nových on-line tréninků, ale hranici jednoho milionu překročili bleskovou rychlostí, a tak ani nestíhali tyto plánované kroky činit. Dalším milníkem byla částka milion a půl, kdy lidem, kteří jejich fungování podpoří, slíbili kromě tréninkového modulu i výživu a stravování.

„Poslední milník máme na třech milionech, kdy jsme připraveni udělat kromě webové aplikace i mobilní aplikaci. Veškeré peníze investujeme zpět do našeho produktu. Budeme mít opravdu profesionální videa, zkušené agentury nám vytvoří aplikaci, ale také platíme trenéry, kteří se podílejí na tvorbě tréninkových programů,“ říká Vrátný a dodává, že právě díky crowdfundingu mohou nasbírané peníze použít rovnou pro své služby a produkty, nikoliv pro reklamu a marketing, což by bez této možnosti museli udělat.

Hithit díky své crowdfundingové službě pomohl už mnoha podnikatelům, kteří by bez finanční pomoci veřejnosti jen stěží přežili. „Spousta podnikatelů si uvědomuje, že se nemusí spoléhat na vlastní rezervy, na státní pomoc, ale že mohou využít crowdfunding jako regulérní kanál k financování jejich růstu nebo k zahojení ran, které utrpěli během covidu a podobně,“ soudí šéf Hithitu Eichler. Na druhou stranu covidová doba také podle něj ukázala, že Češi umí být solidární a podpořit i ty, kteří by nemuseli ekonomické dopady pandemie zvládnout.

Některé značky či jednotliví podnikatelé mohou být i v této době překvapeni tím, jak velkou částku nasbírali. V takovém případě projekt může své plány obměňovat. Jak se ostatně také stalo u Železné koule. Plány na další expanzi počítají také s tím, že se na jaře otevře nová, už třetí pobočka značky v pražských Strašnicích. Druhá je v centru města, na Národní třídě.