Havlíček: Zavést úhradu plné mzdy lidem s covidem je komplikované | E15.cz

Možnost vyplácet nemocným a lidem v karanténě plnou mzdu kabinet nezavrhl, v tomto týdnu o ní ještě budou jednat Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO). Vzhledem k blížícímu se startu dobrovolného testování je ale podle Havlíčka třeba hledat postupy, pro které není třeba souhlas Parlamentu.

Idea směřovala k tomu, aby lidé neměli obavu chodit na antigenní testy, které budou plošné a zdarma, řekl Havlíček. Má ale zásadní bariéry, například nerovnost mezi pacienty s covidem a jinými diagnózami. Ti by stále pobírali 60 procent mzdy. Havlíček zmínil i nevoli těch, kteří už covid prodělali na 60procentní nemocenské.

Schillerová o víkendu uvedla, že by bylo nutné vytvořit systém dvou nemocenských, který by byl příliš komplikovaný a těžko kontrolovatelný. Havlíček v sobotním deníku Lidové noviny uvedl, že opatření může státní pokladnu vyjít na stovky milionů korun. Peníze by na účty lidí putovaly z programu Antivirus, který primárně slouží pro nahrazování mzdy lidem ze zavřených nebo omezených provozů.

Schillerová také řekla, že motivovat lidi pro testování je nutné, vláda se proto podle ní bude zabývat i jinými způsoby motivace k testům. Schillerová podporuje například hrazení testů firmám. Návrh na plnou kompenzaci mezd už dříve podpořila ministryně práce a sociálních věcí Maláčová, která má úhrady v gesci. Podle ní by jen bylo nutné upravit zákoník práce.