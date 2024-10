Nemusíme zacházet do hlubokých vod finanční gramotnosti, abychom mohli konstatovat, že je chytré přebývající finanční prostředky investovat. Správa osobních peněz a investice do akcií skrze ať už aktivně nebo pasivně spravované fondy se stala velkým tématem i u nás, pomohla tomu také doba pandemie v letech 2020 až 2022, kdy se velký počet lidí začal o toto téma intenzivněji zajímat. Dokládá to i rekordní rok 2023, kdy podle dat Asociace pro kapitálový trh dosáhl celkový objem majetku investovaného do podílových fondů v České republice 938,6 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 187 miliard. Největší objemy nabraly dluhopisové fondy (49,5 procenta) a fondy peněžního trhu (dokonce 173,9 procenta).

Definice investice může být velmi široká – pro Čechy jsou to především nemovitosti, dluhopisy, akcie a peněžní trh. Pokud se podíváme na hlubší dělení těchto instrumentů, které se týká všech produktů kolektivního investování (podílových fondů), dostaneme se k dělení na takzvané FKI a na fondy retailové. Dále se budeme věnovat právě fondům označeným zkratkou FKI, jejichž nabídka je na českém trhu skutečně velmi pestrá.

Co jsou to fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou určeny pro zkušené investory, kteří musejí splňovat jistá kritéria, jako je prokázání minimálního objemu majetku (v Česku to je minimálně jeden milion korun nebo eurový ekvivalent) a často také investiční zkušenosti v podobě různých dotazníků. FKI fondy podléhají méně přísné regulaci, což jim umožňuje investovat do rizikovějších aktiv, například do private equity, nemovitostí nebo do venture kapitálu, což přináší vyšší potenciální výnosy, ale i větší riziko.

Oproti tomu retailové fondy jsou přístupné široké veřejnosti, jsou přísněji regulovány a jejich investice jsou zaměřeny spíše na konzervativnější aktiva či alespoň jejich konzervativnější správu. Retailové fondy vyžadují nižší minimální investice a jejich regulace je navržena tak, aby chránila drobné investory před nadměrnými riziky.

Nabídka FKI fondů na tuzemském trhu je vzhledem k jeho velikosti velice solidní. V České republice je nyní registrováno přes tři sta regulovaných investičních fondů pro kvalifikované investory. Z toho zhruba dvě třetiny jsou účelově založené pro uzavřený okruh investorů a nejsou veřejně nabízené. Zhruba do 130 FKI fondů může investovat rovněž kvalifikovaná veřejnost. Právě na těchto cirka 130 otevřených i uzavřených fondů jsem se podíval detailněji a vybral podle jednoduchých kritérií pět fondů, které podle mě stojí za pozornost každého, kdo chce kvalitně zhodnotit své peníze a kdo na to má jak kapitál, tak i znalosti potřebné ke vstupu do kvalifikované investice.

Výběr investičního specialisty

Pojďme se tedy podívat na investiční šerpa cup e15 magazínu. Ale pozor, při závodech horských vůdců se může lehce stát, že některý borec upadne nebo se zřítí. Sázejme na ty, kdo se dokážou po pádu oklepat a znovu se vydat dobýt vrchol.

Kritéria jsou následující: vybíráme fondy, u nichž hodnota vlastního kapitálu (NAV) dosahuje alespoň 250 milionů korun, které aktivně fungují alespoň tři roky a jež jsou otevřené v tom smyslu, že přijímají nové investory. Hodnocení je subjektivní a jednoznačně se tak nejedná o investiční doporučení, ale o představení jednotlivých fondů. Řadíme je čistě podle průměrného ročního výnosu.