Stručný průvodce investováním: Venture kapitál | E15.cz

Je to ještě investování? Nebo je to gamble? Nebo charita? Když se podíváte na zprávy, jak nějaká firma založená před rokem „naraisovala“ třeba 100 milionů korun a dala za to investorovi třeba dvacetiprocentní podíl, což odpovídá ohodnocení firmy („valuaci“) půl miliardy, řeknete si, že je to tak nějak všechno dohromady.