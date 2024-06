Někdy, ať děláte co děláte, se na vytipovanou projekci karlovarského filmového festivalu prostě nedostanete. Pak se hodí mít po ruce plán B a užít si náhradní program, než se zase naplno ponoříte do festivalového dění. Takových plánů B pro vás máme rovnou tucet. Pro jistotu.

Preciosa v Puppu

Od loňského léta zdobí Mramorový sál Grandhotelu Pupp lustr Bubble Rings, který vytvořili sklářští mistři z Preciosy Lighting v Kamenickém Šenově. Přes 3,5 metru vysoké svítidlo se skládá z osmdesáti ručně foukaných křišťálových koulí. Autorem návrhu je Martin Prokeš, který se inspiroval karlovarskými minerálními prameny – jejich bublinkami i kroužky rozbíjejícími poklidnou vodní hladinu. Letos se stane součástí Pupp-Up Lounge světelná instalace, sklářská značka zde představí svou novinku Signature Designs – Crystal Pixels, jež měla premiéru na nedávném Milan Design Weeku. Závěsný křišťálový komponent ve tvaru kostky představuje jeden pixel a může zářit samostatně, nebo se stát součástí většího celku.

Bubble Ring, PRECIOSA V PUPPU|Foto archív

Motýlí dům / Minizoo

V Mariánské uličce hned za Grandhotelem Pupp najdete stanoviště lanové dráhy, která vyveze přímo pod rozhlednu Diana. A když už budete nahoře, nenechte si ujít ani další místní atrakce. První z nich je Motýlí dům Papilonia. Projděte se přímo mezi exotickými motýly pocházejícími z celého světa, od Asie po Jižní Ameriku. Mezi vámi a křehkým, pestrobarevným hmyzem není žádná bariéra, a tak se může stát, že některý z nich usedne přímo na vás. Užijte si tuto neobvyklou poctu. Jakmile se vás motýli nabaží a vy jich, zavítejte ještě do sousední minizoo s roztomilými Göttingenskými prasátky a dalšími zvířaty.

MOTÝLÍ DŮM / MINIZOO|Foto archív

Muzeum Karlovy Vary

Co víte o Karlových Varech? Pokud je vaší odpovědí rozpačité ticho, doporučujeme navštívit místní muzeum. Stálá expozice přibližuje historii města. Cesta začíná u Vřídla a pokračuje přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. A rozhodně se nebojte suchopárné dějepravy. Exponáty jsou doplněné multimediálními a interaktivními prvky včetně doplňujících projekcí nebo hravých kvízů.

Muzeum Karlovy Vary|Foto archív

The Home of Becherovka

V Karlových Varech se vyrábí jeden z nejznámějších českých bylinných likérů, Becherovka. A vy můžete nakouknout takzvaně pod pokličku. Trasa návštěvnického centra vás provede historií likéru až do současnosti. Prohlídku ozvláštní interaktivní prvky, ale zejména závěrečná degustace. Už sám prostor stojí za pozornost – jde o původní výrobní závod, kde Becherovka vznikala více než 140 let. Pokud byste chtěli vidět, jak veškeré procesy probíhají dnes, máte možnost. Stačí si pořídit vstup na zážitkovou prohlídku, jejíž součástí je výlet do továrny.

Becherovka|Foto archív

Návštěvnické centrum Thun

Kousek za Karlovými Vary, v obci Nová Role, se nachází největší česká porcelánka Thun. Závod, který vznikl v roce 1921, je možné navštívit a přes administrativní budovu a vzorkovnu se dostat až do výroby. Prohlídková trasa je zpestřená videi, nechybí ani ukázka finálních produktů. A jako každá prohlídka končí i tato v podnikové prodejně. Kdo ví, třeba odtud odejdete s novým, vlastnoručně malovaným hrnkem.

Vánoční dům

Vánoce v červnu? V karlovarském Vánočním domě to možné je. Prostor je rozčleněný do několika částí, tou největší je prodejní expozice vánočních ozdob. Najdete zde vše možné, od klasických motivů po moderní art deco či ozdoby odrážející trendy z celého světa. Nakonec možná budete překvapeni, co vše lze zavěsit na stromek. Další částí je Muzeum medvídků, největší sbírka plyšových medvědů v Česku. Na něj navazuje Muzeum Vánoc, které připomene, jak se tento svátek slavil kdysi. Poslední atrakcí je Kouzelné městečko, model zasněženého a rozzářeného města.

Dizajnpark

Originální galerii najdete mimo festivalový ruch, kousek od karlovarského dolního nádraží. V současnosti se zde koná interaktivní výstava s názvem Továrna na utopii, již tvoří instalace od pěti různých autorů. Ti se při své tvorbě inspirovali utopickými motivy v literárním díle Karla Čapka, jednotlivé instalace tak představují reakci na Čapkovy romány Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky nebo dramata R.U.R. a Věc Makropulos. Umělci využívají různorodé vyjadřovací prostředky a nacházejí v literárních inspiracích odlišná témata. Zároveň je však spojuje společné zázemí – všichni tvůrci se věnují loutkovému a alternativnímu divadlu.

DizajnPark|Foto archív

Podzemí

Chrám svaté Máří Magdalény a termální pramen Vřídlo, který je se svými 73 °C nejteplejším u nás, jsou zajímavé už samy o sobě. Věděli jste ale, že můžete navštívit podzemí pod oběma objekty? Prohlídka historické části vřídelního podzemí vás seznámí s výrobou tradičních karlovarských suvenýrů, takzvaných kamenných růží. Uvidíte sbírku sintrů a vřídlovců, potrubí z počátku minulého století či vzácné bakterie a řasy, žijící na povrchu umývaném vřídelní vodou. Dozvíte se také více o Vřídle a jeho unikátním podloží. Pod chrámem můžete prozkoumat nejen základy barokní stavby, ale i kryptu s uloženými kosterními pozůstatky ze zrušeného hřbitova, který se dříve rozprostíral kolem kostela.

Galerie umění Karlovy Vary

Takřka souběžně s karlovarským filmovým festivalem odstartují i dvě nové výstavy v Galerii umění. První z nich ponese všeříkající název Pocta Theodoru Pištěkovi. Retrospektivní pohled představí umělcovu tvorbu od poloviny 70. let 20. století, kdy tvořil fotorealistické obrazy, po současnou abstraktní polohu. Druhá výstava, umístěná v Becherově vile, je věnovaná dílu Xénie Hoffmeisterové. Autorka se věnuje volné tvorbě, k vidění zde budou její velkoformátové kresby kombinované s drátěnými objekty i surreální mutanti s antropomorfními náznaky.

Galerie Umění Karlovy Vary|Foto archív

Galerie Display

Na Divadelním náměstí najdete Display, prostor pro prezentaci děl vzniklých během projektu Magnus Art Residency. V jeho rámci stráví dva vybraní umělci měsíc v Karlových Varech a vytvoří společné dílo. Aktuálně se zde prezentují Radka Bodzewicz a Petra Švecová. Výsledkem jejich kooperace je dlouhé plátno pokryté obrazy malých formátů. Inspirací se oběma stal pramen, který definuje Karlovy Vary. Ovšem nejen ve smyslu vody tekoucí odněkud někam, ale i řady dalších metaforických významů. Pramen se v jejich pojetí stává zdrojem života i symbolem plynutí. Stejně tak se na plátně vynořují a opět mizí rozličná témata a motivy. Rezidenční projekt v Galerii Display lze obdivovat pouze v pátek, sobotu a neděli.

Císařské lázně

Proměna dvorany Císařských lázní v multifunkční kulturní sál vynesla studiu Petr Hájek Architekti ocenění v soutěži Interiér roku. Projekt se stal finalistou v kategorii Veřejný interiér II, získal Cenu novinářů a současně zvítězil v nové kategorii Cena zahraničních médií. Pokud chcete moderní vestavbu spatřit na vlastní oči, stačí vyrazit na prohlídku Císařských lázní a zvolit okruh Skrz naskrz. Průvodce vám ukáže i další architektonické, technické a historické poklady budovy. Další možností je multimediální expozice Tři světy, který se prolíná celou budovou včetně sálu Atrium.

Sauna

Nezapomeňte si s sebou letos přibalit plavky a vyrazit na termální wellness do komplexu Saunia umístěného na střeše hotelu Thermal. Zde se nachází jak velký bazén s možností plavání, tak termální bazén naplněný vodou z karlovarského Vřídla ochlazenou na teplotu 38 °C. S termálním bazénem je propojený saunový svět s osmi různými saunami, například klasickou finskou, solnou, tropickou či metličkovou.