První premiérku na světě zvolili na Srí Lance před 60 lety | E15.cz

První žena v čele země zvolená ve svobodných volbách se neobjevila v žádné tradiční demokracii či vyspělém západním státě, ale v bývalé britské kolonii Cejlon, ostrově u výběžku Indického poloostrova.

Cesta Sirimavo Bandaranaike do nejvyšší funkce však nebyla důsledkem cílevědomého předsevzetí, ale dílem náhody a nepopiratelného politického talentu.

V politice se totiž původně angažoval její muž, Solomon Bandaranaike, který založil Srílanskou stranu svobody, za kterou se stal i premiérem. V roce 1959 však padl za oběť atentátu radikálního buddhisty a následovaly další volby. V nich již vdova Sirimavo vystupovala na místě muže v čele strany a přesvědčivě zvítězila. Světový primát byl stvrzen 21. července 1960, kdy bylo její premiérství oficiálně potvrzeno srílanským parlamentem.

Ve funkci navázala na svého manžela, a ve snaze radikálně skoncovat s koloniálním dědictvím započala s výrazně socialistickou politikou. Zestátnila klíčové sektory jako banky, pojišťovny, těžký průmysl nebo dopravní služby, vyvlastnila též všechny zahraniční podniky.

Důraz na národní prvek projevila odklonem od úředního jazyka angličtiny k většinovému jazyku Sinhálců, sinhálštině. Tím se ovšem cítila znevýhodněna menšina Tamilců a bylo zaděláno na vnitrostátní konflikt. Nerozšířila ovšem blok socialistických zemí, raději se angažovala v takzvaném Hnutí nezúčastněných, ve kterém později získala i předsednictví.

Ekonomické výsledky byly nevalné a její první mandát vydržel necelých pět let. Poté se premiérkou stala ještě dvakrát. V roce 1994 nastala paradoxní situace, kdy ji do funkce jmenovala vlastní dcera, která byla mezitím – též jako první žena ostrova – zvolena prezidentkou. V aktivní politice tak zůstala do smrti v roce 2000 po dobu 40 let.