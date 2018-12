Škoda pick-up s motorem vzadu není mýtus. Prohlédněte si je | E15.cz

„Dostával jsem se do situace, kdy jsem nerozuměl, proč se to stalo.“ I tak komentoval ve středu na jednání Rady Českého rozhlasu svůj nucený odchod z čela stanice Vltava šéfredaktor Petr Fischer. Předcházelo tomu ale asi tříhodinové jednání o jiných tématech. Chvílemi se to dokonce jevilo tak, že generální ředitel ČRo René Zavoral zvolil zdržovací taktiku. Jako by se každého, kdo se odmítá smířit s celou kauzou, pokoušel unavit zdlouhavými referáty o rozpočtu a plánech Českého rozhlasu na rok 2019. Zároveň ale přítomné utvrzoval v tom, že je Fischerův odchod těžko pochopitelný: Zavoral totiž mimo jiné představil plány Vltavy na příští rok, a ty se v ničem neliší od verze, kterou zpracoval právě Fischer. A radní tyto plány schválili.