MAPA: Požár v Českém Švýcarsku aktuálně. Hřensko ohrožují plameny | E15.cz

Hlavním cílem hasičů nadále zůstává snaha o ochranu obcí jako Hřensko, Janov, Vysoká Lípa, Mezní louka a Mezná.

Plameny se snaží hasiči zastavit u hranic s Německem, hoří také mezi Meznou a Mezní Loukou a ve směru na Jetřichovice. Další ohniska jsou uvnitř lesů, řekl ve středu ČTK ředitel krajských hasičů Roman Vyskočil. Podle hřenského starosty Zdeňka Pánka obec požár již bezprostředně neohrožuje. Pokud jde o Meznou, ta je zabezpečena permanentně hasiči. Gro zásahu se přemístilo směrem na Vysokou Lípu a Jetřichovice," řekl v rozhovoru pro ČT ve středu odpoledne.

Oheň se daří hasičům držet od obydlí. Lesy podél silnice z Hřenska do Mezné nehoří, místy jsou malá ohniska, porosty většinou už jen doutnají. Na většině míst zbyly pláně. V obci Mezná, kde úplně shořely dva domy, jsou stále hasiči a na místo dohlížejí, případná zahoření prolévají vodou, zjistila na místě ČTK.

Pravčická brána bez viditelného poškození

Edmundovy soutěsky rovněž plamenné hoření již neohrožuje. Podobná situace je také v okolí Pravčické brány. Vyskočil řekl, že jak Pravčická brána, tak Sokolí hnízdo se zdají být v pořádku. Nějaká poškození požárem ale nevyloučil.

Letadla vodou prolévají oblast za obcí Mezná, kde leží obce Janov a Růžová. Nad obcí létaly do nedalekých lesů také vrtulníky. Dva domy v Mezné jsou úplně zničené, vzdálené jsou od sebe několik desítek metrů. Podle jednoho z hasičů oheň obec obklíčil, domy však i přes vyčerpávající boj hasičů zapálily jiskry, které na ně přenesl vítr. Několik domů v obcích je poškozených, jiné jsou však zcela netknuté. „Uvidíme, jestli nás neodvolají jinam, zatím tu ještě zůstáváme," řekli ČTK hasiči u stanu, kde mají k dispozici jídlo a nápoje.

Hasiči dál zasahují ve Hřensku, dostali se i blíž k některým ohniskům. Dopoledne hasili plameny pomocí automobilových žebříků. Obyvatele Hřenska hasiči evakuovali z části, na levou stranu toku Kamenice se oheň nedostal. Jeden ze starousedlíků ČTK řekl, že má za to, že měla správa národního parku pokácet náletové dřeviny, které jsou na skalách. „Roky za to bojuju a nic se nestalo. Kdyby tu nebyly, tak by s tím hasiči neměli teď takové problémy," uvedl starousedlík.

V národním parku zasahuje 400 hasičů, oheň se zatím dál nešíří. Zasaženo je 1000 hektarů. Do Hřenska ve středu dorazily posily z dalších krajů, mimo jiné sedm profesionálních hasičů z Moravskoslezského kraje se čtyřmi vozidly a s velkoobjemovým čerpadlem. Na místo míří i záchranáři z hlavního města, kteří chtějí zasahující hasiče podpořit. Do Hřenska vyrazí modul pro hromadná neštěstí Golem a terénní čtyřkolka jako technická podpora a zázemí.

Platí zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Krajský úřad Ústeckého kraje původně zvažoval vyhlásit zákaz vstupu do lesů na celém svém území, nakonec jen vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zakázáno je v lesích kouřit a rozdělávat oheň.

Úřad pro civilní letectví vyhlásil nad Českým Švýcarskem zákaz letů. Ministerstvo dopravy zakázalo plavbu na úseku Labe mezi Dolním Žlebem a Hřenskem. Domovy muselo opustit odhadem 450 lidí. Hraniční přechod v Hřensku je uzavřen.

Hřensko přes noc na středu museli opustit obyvatelé i turisté z hotelů. „Obec je zhruba z 90 procent prázdná," uvedl pro ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Děčín aktivoval pomoc už v pondělí, připraveno je 44 míst pro ubytování v základní škole ve čtvrti Bynov. „Na místě jsou tři ze čtyř našich hasičských jednotek. Pomoc nabídli podnikatelé, několik lidí jsme už ubytovali v pečovatelském domě," řekl ČTK primátor Jiří Anděl (ANO).

Od Ferdinandovo soutěsky již dříve evakuovali hasiči německý dětský tábor, jeho účastníky převezli autobusem na hranice, kde si je přebrali kolegové z Německa. V průběhu úterka dále vyzvali hasiči chovatele zvířat z Kamenické Stráně, aby připravili zvířata na možnou evakuaci.

🚁 Přelet vrtulníkem nad požářištěm v Hřensku. Čeká nás ještě hodně práce. 👨‍🚒 #nevzdameto pic.twitter.com/UR4R810Tjh — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 27, 2022

Pomoc ze zahraničí a české harvestory

Do oblasti v úterý dorazil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS). „Je to největší požár za posledních několik desítek let,“ prohlásil po jednání vlády Rakušan. Česko se už obrátilo s prosbou o pomoc na další státy.

Nasazena byla helikoptéra z Polska, speciální hasicí letouny od Itálie jsou již na cestě. Čeká se i na vrtulníky ze Slovenska, které pomáhaly hasit požáry ve Slovinsku, ty musí však před dalším použitím projít nutnou kontrolou. Jedna slovenská helikoptéra byla nasazena už ve středu.

Požár se už stihl rozšířit i do sousedního Německa, kam se byli nuceni vrátit němečtí hasiči, kteří v české oblasti pomáhali. Kromě Saského Švýcarska sužují zemi rozsáhlé požáry i v Braniborsku.

Do vytváření protipožárních pásů v Národním parku České Švýcarsko se v noci na středu zapojily tři těžební stroje státního podniku Lesů ČR. Na twitteru to ve středu ráno napsal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj jde kácení stromů s cílem zastavit šíření požáru velmi rychle.

❗️V průběhu noci se do vytváření protipožárních pásů v NP České Švýcarsko zapojily už tři harvestory @LesyCR_ . Postupují velmi rychle, udělaly velký kus práce. Pokračovat budou i během dnešního dne podle pokynů velitele zásahu. 🧑‍🚒🔥 pic.twitter.com/NRHcRz503D — Zdeněk Nekula (@ZNekula) July 27, 2022

Kouř z požáru je cítit i v Praze

Kouř a dým z rozsáhlého požáru se šíří v pásu téměř přes celou republiku. Hasiči v Česku evidují od rána velký počet volání s nahlášením zápachu kouře nebo dýmu. Zaznamenali je třeba v Praze nebo také v Pardubickém kraji. Občany žádají, aby v tomto specifickém případě zvážili, zda na tísňové linky volat, pokud nevidí třeba plameny.

Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze totiž cítit kouř na desítky kilometrů daleko. Lidem doporučují omezit větrání. Velký počet volání eviduje třeba operační středisko v Pardubicích, kde lidé hlásí šedý kouř. Kraj je přitom od místa požáru vzdálený zhruba 130 kilometrů. „V našem kraji nehoří. Kouř se šíří v pásu téměř přes celou republiku a je zřejmě z Hřenska. Doporučujeme zavřít okna a dveře,“ uvedli na twitteru.

Podle meteorologů se kouř dostává až do středních a východních Čech a severní části Vysočiny. Může za to změna větru za frontou na severozápadní proudění. „Kouř je velmi dobře vidět i na staniční síti ceilometrů. Tyto přístroje laserovými paprsky snímají kolmo vzhůru sloupec atmosféry a detekují tak například oblaka, srážky, mlhu - a také kouř a prachové částice ve větší koncentraci,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav v úterý ráno na facebooku.