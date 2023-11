Volkswagen chce do tří let ušetřit deset miliard eur | e15.cz

Továrna na baterie, takřečená gigafactory největší evropské automobilky Volkswagen Group v Česku nebude. Zatím. Po vzájemné schůzce minulý týden to oznámil premiér Petr Fiala (ODS) i šéf koncernu VW Oliver Blume. Na vině není neochota české strany, jak by se mohlo zdát z protestů v okolí letiště v Líšni u Plzně, kde by nová továrna mohla stát. Vina je na straně VW, který má momentálně jiné starosti. Rozvoj elektromobility nebude tak rychlý, není kam spěchat, naznačil Blume. Volkswagen má ale s přechodem na elektromobilitu velké problémy. Investice v řádu desítek miliard korun zatím nepřinášejí takové zisky, jaké by si firma představovala. Nejvíce se to týká vlajkové lodi koncernu, značky Volkswagen. Ta se chystá výrazně šetřit a srazit náklady na minimum, aby zvýšila ziskovost. I proto firma oznámila , že nebude momentálně nabírat nové zaměstnance.

„Vzhledem k nedávno vyhlášenému úsilí o vyšší efektivitu je pochopitelné, že společnost nyní omezí tvorbu pracovních míst na naprosté minimum,“ řekl mluvčí dozorčí rady, která zastavení náboru nových pracovníků vidí jako příležitost, jak „pokročit v klíčové otázce vnitřní transformace ještě koncentrovanějším způsobem než dříve“. Plánovaný program růstu efektivity je vlastně totéž jako radikální restrukturalizace, kterou musí společnost provést, aby byla schopna vyrábět konkurenceschopná elektrická auta.

Největší evropský výrobce automobilů zdůvodnil slabší výkon v minulých čtvrtletích letošního roku mimo jiné vysokými náklady na energie a montované díly a také snahou posunout se k levnějším vozům. Negativní dopad na třetí čtvrtletí měl podle analýzy firmy i výpadek výroby některých dodávaných komponent v důsledku povodní ve Slovinsku.

Za prvních devět měsíců letošního roku klesla provozní návratnost tržeb u hlavní značky koncernu, vozů Volkswagen, na 3,4 procenta. To znamená, že z každých utržených 100 eur vznikl provozní zisk pouhých 3,40 eura. Ještě v loňském roce byla provozní marže výrazně vyšší, dosáhla až na 4,7 procenta. V létě oznámený restrukturalizační plán Performance Program, tedy něco jako program na zvýšení výkonu, má do roku 2026 snížit náklady hlavní značky VW o deset miliard (!) eur a také zvýšit návratnost investic na 6,5 procenta, tedy skoro na dvojnásobek současné úrovně. A to rozhodně nebude bezbolestné.

Strategie podle čínské konkurence

Na počtu zaměstnanců a výši jejich mezd se to zatím neodráží, škrtají se spíš velké investice a snižují náklady v dodavatelských řetězcích, kde koncern nebývale tlačí na nižší ceny. Koncern Volkswagen se na rozdíl od jiných velkých německých automobilek jako Mercedes Group nebo BMW rozhodl přenést větší část nákladů na přechod k elektromobilitě do cen aut. Jeho e -auta tak patří k těm dražším, levná čínská konkurence jej ale přinutila změnit strategii.

Do dvou let chce Volkswagen uvést na trh levnější elektromobily se základní cenou pod psychologicky důležitou hranicí 25 tisíc eur (zhruba 610 tisíc korun). Na německém trhu koncern nyní nabízí jako nejlevnější nový elektrický model VW e -Up! za zhruba 27 500 eur. Cena nejoblíbenějšího, základního modelu VW ID.3 ale začíná na 42 700 eurech.

Cenová nabídka čínských aut je ale mnohem níž. Elektrický vůz značky DFSK, model Glory 580, je na německém trhu k mání od 21 tisíc eur, tedy za zhruba 525 tisíc korun. Levnější jsou i luxusnější velké vozy na bázi SUV, například čínský model Tang EV značky BYD, který má výborné recenze v mnoha motoristických časopisech, se dá pořídit za méně než 50 tisíc eur.

Víra v novou e-platformu

Většina čínských elektroaut má ještě jednu velkou výhodu: díky pokročilejším bateriovým systémům mají až o třetinu delší dojezd než německá auta, což jistě hraje stejně důležitou roli jako nižší cena. Volkswagen se rozhodl zabojovat i v této oblasti.

Během dvou let by měl být definitivně dokončen vývoj platformy pro elektrovozy koncernu MEB+. Nabídne o deset procent větší dojezd než dnes a také větší výkon. Elektrické modely značek Volkswagen, Škoda a Cupra by tak měly být schopné dobít baterii za méně než 20 minut, jak to názorně předvedl VW na letošním veletrhu mobility (dříve autosalonu) v bavorském Mnichově.

„Opravdu jsme v této oblasti hodně pokročili. A jde to rychleji, než jsme plánovali,“ prohlásil na veletrhu šéf VW Oliver Blume. Odborníci ale tvrdí, že čínská elektroauta jsou dnes ve vývoji o deset let napřed. „Bez Číny už dnes v oblasti e -aut nic nepůjde,“ tvrdí doyen oboru, ekonom a automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer. A doporučuje, aby německé automobilky s čínskými spolupracovaly, jinak jen zbytečně ztratí hodně času a peněz.

