Twitter se mění na X. Elon Musk a X důvodů, proč mu nevěřit | e15.cz

„X je budoucnost neomezené interaktivity – zaměří se na zvuk, video, zasílání zpráv, platby/bankovnictví,“ publikovala výkonná ředitelka X (Twitteru) Linda Yaccarinová. Změna loga z modrého ptáčka na X je jen dalším krůčkem Elona Muska k vytvoření super aplikace, které známe třeba z Číny. V asijské velmoci s nimi nejen platí, ale i komunikují s úřady.

Otázka zní: Vložili byste tolik důvěry do společnosti Elona Muska, který ráno tvrdí něco jiného než večer a dali mu přístup k nejzásadnějším pilířům vašeho života?

X (Twitter) se po převzetí Muskem stal pro uživatele nestabilním a frustrujícím zážitkem. Toxicita diskusí stoupla a základní prvky sociální sítě přestávají nahodile fungovat. Velké pozdvižení naposledy způsobila miliardářova distribuce tweetů na příděly, protože mu chyběla kapacita serverů. Trvalo to jen chvíli, ale pokud má X skutečně ambice expandovat i do finančního světa, bude pro něj důvěra tou nejzásadnější komoditou.

Banka fungující jako Twitter by v současné konkurenci asi neobstála. Mezi technologickými firmami je v tom mnohem dál třeba Apple či Google, navíc bez tak bolestivých reputačních šrámů. Musk se navíc v minulosti nebál manipulovat ani s cenou komodit. Logo Twitteru změnil na rozšklebeného psíka shiba-inu, který je maskotem i žertovného dogecoinu. Tím u kryptoměny, do které krátce před tím investoval, vyhnal cenu o 30 procent. Za tento kousek Musk dosud čelí hromadné žalobě.

Je toho ale mnohem více. Finanční společnosti podléhají přísnému dozoru a regulacím. Musí třeba ověřovat totožnost svých zákazníků a monitorovat finanční toky, aby se dalo zabránit praní špinavých peněz či financování obchodu s drogami a podpoře terorismu. Zkušenost s ověřováním identity jen u pouhé sociální sítě X je zatím tragická. Modrá fajfka s nápisem „ověřený účet“ se objevuje i u falešných profilů a trollů.

Musk si to neulehčil, ani co se týče vztahů s vládami. V EU kritizují, že platforma přestala dostatečně moderovat diskuze a bují na ní extremismus a fake news. Vysvětlení od platformy důrazně požaduje i Austrálie.

K tomu si můžeme připočítat nemalou skupinu lidí, kteří jsou na Muska naštvaní už jen kvůli tomu, že jim vzal jejich oblíbenou sociální síť. Excentrický miliardář drsně testuje hranice strategie, která se dá vyjádřit jako: je jedno co si o vás myslí, hlavně že se o vás mluví. Změny na platformě jsou příliš rychlé a lidé ztrácejí funkce dřív, než za ně přijde adekvátní náhrada. Mezitím se hromadí masy nespokojenců, kteří to technologickému vizionáři chtějí při nejbližší příležitosti spočítat.

Možná se musíme smířit s tím, že Musk nemá v záloze žádný geniální plán a jen zkouší stylem pokus – omyl. Alespoň tak se momentálně jeví jeho nákup Twitteru za 44 miliard dolarů. Zaplatil mimo jiné i za logo a značku, kterou tento týden nemilosrdně zabil.

Už v červnu server Brand Finance psal o tom, že hodnota značky Twitter klesla o 32 procent. I tak měla hodnotu neuvěřitelných 3,9 miliard dolarů. Její spálení je obrovským plýtváním, a to i v kontextu toho, že jiný Muskův byznys dokázal doslova zázraky za zlomek peněz. Tento muž dostal Teslu do vesmíru v raketě, jejíž vývoj stál ze soukromého kapitálu 500 milionů dolarů, čímž to nandal molochům jako NASA.

Ve světle toho je záhadou, proč Musk raději neinvestoval 44 miliard dolarů do vybudování platformy na zelené louce a musel za každou cenu koupit Twitter. Možná se jen dětinsky chtěl zbavit platformy, s níž vedl únavné přestřelky ve veřejném prostoru. Možná kupoval jen uživatele. To by ale bylo krátkozraké, neboť sociální sítě mohou celkem rychle umřít a vylidnit se.

Twitteru dlouho nahrávalo, že neměl ideální alternativu. Ta se nyní objevila s Threads od Mety a téměř ihned způsobila lehký pokles uživatelů Twitteru. Tyto otázky a tato nečitelnost Muskových motivací vytvářejí dojem, že podnikatel je spíše chaotik a šílenec než génius. Možná dokonce nemá žádný promyšlený plán. S takovou nálepkou se do světa finančních institucí proniká opravdu obtížně.