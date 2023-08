Kauza Blažek: Premiér Fiala se modlí, aby nemusel vytáhnout mariáš | e15.cz

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) přežil hospodskou kauzu s Martinem Nejedlým se žlutou kartou, což je mu nejspíš tak trochu buřt. Karmu mu vystavil premiér a předseda ODS Petr Fiala a všichni prý vědí, co to znamená. Ale jistě, pane premiére, víme. Použitou fotbalovou terminologií to znamená, že je Petr Fiala moc rád, že neintervenoval videorozhodčí (tedy média) a že nemusel do kapsičky sáhnout pro červenou. Zatím.