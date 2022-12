Ondřej Malý: Aktivisté úřadují, generál odchází. Ale Vodafone neví, kam dál | E15.cz

Nedávný konec šéfa Vodafone Group (tedy mateřské korporace českého Vodafonu) Nicka Reada byl výbornou ukázkou toho, jak fungují aktivističtí investoři ve veřejně obchodované společnosti. A jak mohou mít i s malým podílem relativně velký vliv na to, kam se bude korporace ubírat dál.

Na první pohled je změna na úrovni šéfa skupiny logická. Z pohledu akcionáře jsou minulé čtyři roky pod jeho vedením zoufalstvím – cena akcií poklesla asi o čtyřicet procent a Read zjevně nesplnil očekávání. Investoři chtějí agresivní akvizice, konsolidaci nebo prodeje méně efektivních částí firmy a nedostali zatím nic.

Neúspěšné pokusy o spojení

Ve Španělsku letos proběhla konsolidace ze čtyř operátorů na tři a Vodafone měl velký zájem o to, aby právě on byl tím, se kterým se čtyřka na trhu, společnost MasMovil, spojí. Ten si ale nakonec vybral konkurenčního operátora Orange. V mateřské Británii se snaží Vodafone o spojení s operátorem Three, ale zatím se zdá, že regulační i politické překážky jsou příliš vysoké. V Itálii odmítl Read v únoru nabídku konkurenčního Illiadu, který chtěl koupit italský Vodafone za 11 miliard eur (což byla při pohledu na současný stav na trhu spíš chyba).

A chyba to byla i z pohledu toho, kdo je majitel Illiadu. Francouzský telekomunikační nájezdník Xavier Niel totiž nejedná v rukavičkách a v září si přes svůj osobní investiční vehikl Atlas Investissement koupil 2,5procentní podíl ve Vodafonu. Není sám, kdo vidí v upadající korporaci příležitost – letos skoro desetiprocentní podíl koupila i dubajská telekomunikační společnost Etisalat (dnes vystoupující pod značkou e& a před čtrnácti dny uvedla, že dokoupila další akcie, drží už 11 procent a je největším investorem. Aktivističtí investoři se objevovali ve Vodafonu už dříve, hlasitě vystupoval třeba Cevian Capital, který volal po osekání ztrátových poboček a lepším strategickém řízení. Nakonec podíl se ztrátou prodal, nyní ale dle deníku Sunday Times zvažuje návrat, protože pořád vidí ve Vodafonu zajímavou příležitost.

Niel už začátkem prosince uvedl, že je ochotný poradit správní radě, jak z Vodafonu zase udělat rostoucí firmu, která dělá akcionářům radost. I přes jeho kontroverzní pověst se mu nedají upřít byznysové úspěchy – podniká v Francii, Itálii a v Polsku a tržby, zisk i marže mu utěšeně rostou.

Což je velký rozdíl proti většině velkých evropských skupin, které stejně jako Vodafone investory obecně za poslední léta nepotěšily. Kromě Deutsche Telekomu, který tomuto osudu uniká díky významnému podílu v perfektně ziskovém americkém T-Mobilu, jsou velcí evropští operátoři zadlužené nerozvíjející se korporace, které nevědí kam dál. Dlužno říci, že na vysoce regulovaném evropském trhu s vyšší mírou konkurence než třeba v USA tápají prakticky všichni, jak vyšší náklady i lepší služby díky novým technologiím promítnout nějak do cen.

Hledá se nový kapitán

Vodafone tak hledá někoho, kdo otočí kormidlem. Mluví se o Stephenu Carterovi, který šéfuje obří eventové a vydavatelské skupině Informa a dříve byl výkonným ředitelem britského regulátora Ofcom a politikem. Správní rada údajně zvažuje i Olafa Swanteeho, který dříve vedl v Británii operátora EE a švýcarský Sunrise. V pondělí se objevilo i jméno Andrey Salvata, který ve skupině Liberty Global má na starosti rozvoj, ale hlavně je to expert na fúze a akvizice (koneckonců právě on prodal Vodafonu v řadě evropských zemí velmi výhodně tamní kabelové operátory vystupující pod značkou UPC).

Bude rozhodně zajímavé sledovat, koho si správní rada vybere, protože to ukáže, jak moc chtějí změnu. A to může mít vliv i na českou pobočku. Je nutné si uvědomit, že Vodafone je globální skupina, která působí v 21 zemích přímo a v dalších sedmačtyřiceti jako partner místních operátorů. Některé země jsou tak z pohledu grupy malé a nový šéf je může použít k tomu, k čemu vyzývají aktivisté jako Niel, tedy k „pročištění byznysu, prodeji infrastruktury ke snížení dluhu, lepšímu vytváření hotovosti, zlepšení marží a zaměření na investice a na Německo“.

Zeštíhlení se může týkat české pobočky

Niel se vyjádřil v tom smyslu, že Vodafone „příliš ztloustl“ a měl by se zbavit „menších aktiv, které netvoří jádro firmy, aby byl znovu z finančního pohledu flexibilní“. Je celkem jasné, o kom mluvil – sedm menších evropských zemí včetně Česka, kde je Vodafone často dvojka nebo trojka, tvoří jen asi deset procent tržeb skupiny. Nový šéf se jich tak může chtít zbavit prostě proto, aby se skupina mohla soustředit na hlavní a velké trhy, kde jde o všechno.

Divestice koneckonců skupina už dělala, infrastrukturu, jako jsou stožáry či antény, vyčlenila do separátní společnosti Vantage Towers, kterou prodala na burze. Prodej další části podílu ve Vantage fondům KKR a GIP, které mají za sebou saúdskoarabský státní fond, ale také neproběhl na začátku listopadu ke spokojenosti akcionářů (akcie ten den ztratily dvě procenta). Vodafone bude tak muset ukázat zásadní změnu strategie, aby investorům přinesl nějakou naději.