Glosa Martina Čabana: Konec vládní krize? Na svatého Dyndy | E15.cz

Nadšení z premiéra neprýští. „Podle mého názoru už to bude asi moje poslední schůzka, protože pokud to nevyřešíme teď, tak už to zkrátka nevyřešíme,“ prohlásil. Posléze dodal, že řešení se bude dále hledat po prázdninách. Když někdo míří na nějakou schůzku plný odhodlání vyřešit zapeklitý problém, vypadá to opravdu jinak.

Až se oba vysocí ústavní činitelé opět na ničem nedohodnou, upřou se oči těch, kteří ještě celou věc sledují, znovu na ČSSD se zvídavou otázkou, kolik si toho juniorní koaliční partner nechá ještě líbit.

Na každý pád by ANO a ČSSD měli momentální krizi kolem ministerstva kultury rychle ukončit. Za pár týdnů je totiž čeká další vládní krize, tentokrát kvůli neshodám v kabinetu kolem státního rozpočtu na příští rok. A dvě souběžné vládní krize, to už opravdu nechce sledovat vůbec nikdo.

Konec vládní krize? Babiš s Hamáčkem chtějí další schůzku s prezidentem V sociální demokracii slábne podpora vlády s hnutím ANO