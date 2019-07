V sociální demokracii slábne podpora vlády s hnutím ANO | E15.cz

Ani po další schůzce prezidenta Miloše Zemana se šéfem oranžových Janem Hamáčkem není jasné, zda Antonína Staňka vystřídá v čele rezortu místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Zeman pouze řekl, že k 31. červenci vyhoví návrhu odvolat Staňka.

Šmardova nominace podle Hamáčka nadále platí. „Očekávám, že předsednictvo to potvrdí. Druhou alternativou je, že předsednictvo rozhodne o demisi ministrů ČSSD,“ uvedl.

„Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat,“ míní první místopředseda strany Roman Onderka. Podobný názor vyslovili i ostatní místopředsedové včetně Šmardy.

Z krajských organizací se k odchodu z vlády kloní pražská, plzeňská nebo ústecká, která tento krok navrhovala už na červnovém předsednictvu. Nyní se přidala mimo jiné i Vysočina. „Když bude tato otázka nastolena, budu s největší pravděpodobností pro to, abychom z koalice odešli,“ řekl šéf regionální organizace Petr Krčál.

Jasný názor má člen předsednictva z jižní Moravy Tomáš Soukal. „Vystoupil bych z vlády a už bych o tom nediskutoval,“ prohlásil. Proti vstupu do kabinetu byla od začátku i krajská předsedkyně sociální demokracie Naděžda Křemečková.

V odchodu do opozice by neviděl problém ani předseda zlínské ČSSD Lubomír Vaculín. „Myslím, že by to byla spíše prohra pana premiéra než naše,“ soudí.

Kdyby širší vedení socialistů odhlasovalo demisi, měl by Babiš jako premiér podle koaliční smlouvy do sedmi dnů odstoupit a s ním všichni ministři ANO.

Další tah by pak byl na prezidentovi, a to i v případě, že by rezignaci kabinetu přijal a Poslanecká sněmovna se následně rozpustila. Právě Hrad by stanovil termín předčasných voleb.

Vyloučeno však není ani uspořádání na půdorysu Babišova hnutí podporovaného KSČM a SPD Tomia Okamury, byť mu šéf ANO podle svých slov není nakloněn. „ČSSD by odchodem z vlády pustila k moci SPD. Je docela možné, že právě o to Zemanovi jde,“ uvedl politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.