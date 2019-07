Konec vládní krize? Babiš s Hamáčkem chtějí další schůzku s prezidentem | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček společně požádají o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem kvůli sporu o výměnu ministra kultury. Hamáček to řekl po zhruba dvacetiminutovém jednání s premiérem na úřadu vlády. Seznámil ho s výsledky pondělního předsednictva sociální demokracie, které trvá na jmenování Michala Šmardy a Hamáčka vybavilo mandátem k případnému stažení ministrů ČSSD z menšinového kabinetu. Babiš uvedl, že schůzka by se mohla uskutečnit příští týden.

„Informoval jsem o stanovisku předsednictva ČSSD a dohodli jsme se, že požádáme o společný termín u pana prezidenta,“ řekl Hamáček. Babiš novinářům později řekl, že se spolu s Hamáčkem spojili s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. „Požádali jsme o schůzku na příští týden. Pan prezident má dovolenou. Doufáme, že ten termín dostaneme,“ uvedl.

„Pokud bude termín, budeme informovat,“ sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz, zda Zeman vyhoví žádosti o schůzku a kdy se bude konat.

Bude to už několikátá schůzka lídrů vlády s prezidentem ohledně obsazení ministerstva kultury. Zeman při poslední schůzce s Hamáčkem 12. července uvedl, že je připraven k 31. červenci vyhovět Babišově návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Hamáček tehdy také řekl, že ohledně Šmardy Zeman vyčká na rozhodnutí pondělního předsednictva ČSSD. To potvrdilo setrvání na dosavadních návrzích ČSSD. Zeman minulý týden podle Hamáčka nicméně neřekl, zda bude pondělní rozhodnutí předsednictva respektovat.

ČSSD má podle Babiše pocit, že po hlasování předsednictva by mohl Zeman s nominací Šmardy souhlasit. „Já nebudu říkat pocity pana prezidenta, já postupuji podle koaliční smlouvy,“ uvedl. Označil se za zprostředkovatele ve sporu mezi současným a bývalým předsedou ČSSD Hamáčkem a Zemanem. Na opakované dotazy nechtěl Babiš říct, jak se staví ke Šmardovi. „Já to nechci komentovat, je to nominace ČSSD,“ řekl.

Premiér odmítl námitky, že nevyužívá všechny možnosti, jak řešit situaci, například když vyloučil podání kompetenční žaloby na Zemana. „Žaloba nic neřeší,“ uvedl. Připomněl předchozí spory o jmenování některých ministrů současné vlády i kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), který sám musel opustit jako ministr financí. „Já nechci krizi, já to chci řešit kompromisem,“ uvedl.

Babiš před dvěma týdny v Lánech po jednání s prezidentem řekl, že doufá v to, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Zopakoval to i v pondělí na zasedání širokého vedení ČSSD.