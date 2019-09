Glosa Martina Čabana: Osamělá ministryně | E15.cz

Vládu čeká první kolo ostrých jednání o zvýšení věku pro odchod do důchodu. Situace v koalici je tentokrát trochu jiná než obvykle. Běžně na jedné straně stojí rozdavační sociální demokraté, jimž čelí premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová argumentující vlivem na veřejné finance. Po několika více či méně ostrých přestřelkách obvykle dojde na uskutečnění plánu ČSSD, což premiér obratem prodá jako své vítězství.

Teď to bude složitější. Proti zvýšení důchodového věku je ministryně práce Jana Maláčová, to by tak divné nebylo. Pro je naopak ministryně Schillerová, která dokonce argumentuje zprávou vypracovanou úřadem Maláčové. Potud v pořádku. Jenže premiér Babiš chytil politický vítr a dost netradičně se postavil na stranu ministryně práce.

Schillerová tedy zůstane sama se svými celkem rozumnými ekonomickými a demografickými argumenty. To jsou ovšem v koaličním vládnutí obvykle příliš slabí spojenci.