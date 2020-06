Glosa Petra Peška: ANO, to je i Brno | E15.cz

Zatím posledním zvratem je iniciativa Andreje Babiše, aby se za celou pobočkou hnutí v druhém největším českém městě zavřela voda a vybudovala se znovu. Bez odéru vnitrostranických půtek a především pachuti, kterou tam zanechala kauza s machinacemi kolem veřejných zakázek.

Zrušení a nové vytvoření brněnské organizace ANO, jak to chce Babiš předsednictvu hnutí navrhnout, by sice i u jiných politických uskupení byly sice radikálním, nikoliv neobvyklým krokem. Vedení stran – či širší vedení – si to ponechávají jako poslední možnost. Ostatně i ve stanovách hnutí ANO se praví, že do působnosti jeho předsednictva spadá mj. i „rozhodování o zřízení, sloučení či rozdělení nebo zrušení místních organizací“ (článek 12, bod 5, odstavec f). Totéž se týká i pravomoci vůči oblastním organizacím (odstavec g).

Výjimečné je to ale pochopitelně vzhledem k výjimečnosti hnutí ANO. Andrej Babiš se od vstupu do politiky ohání tím, že není politik a ANO není klasickou – či hůř, demokratickou – stranou, nýbrž jakýmsi projevem všelidového vzdoru vůči starým špatným pořádkům.

Pak se ale najdou situace, jako nyní ta v Brně, kdy se najednou tváří, že vše probíhá podobně jako v zavedených stranách. A že vlastně nemá na dění uvnitř ANO takový vliv, jaký se mu připisuje. „To není o mně, musí to rozhodnout členové,“ odpověděl například serveru Seznam Zprávy na otázku, zda má v jihomoravském kraji jeho důvěru předsedkyně tamní organizace hnutí a někdejší dvoutýdenní ministryně spravedlnosti Taťána Malá. A u někdejšího místostarosty městské části Brno-střed Jiřího Švachuly, který se ocitl ve středobodu celé kauzy s veřejnými zakázkami, se dokonce podivil, jak se mohl do ANO vůbec dostat…

Další výjimečnost spočívá v podstatě celé brněnské kauzy. Ve vzduchu se tam vznáší podezření z korupce, což je samozřejmě pro stranu, která se ohání protikorupční mantrou, nepříjemné. I proto ten radikální návrh od Andreje Babiše. To, že předtím předsednictvo ANO zamítlo návrh někdejšího brněnského exponenta hnutí Petra Vokřála na zrušení alespoň některých buněk, je samozřejmě zapomenuto…

A v neposlední řadě by nemělo zapadnout, že celá brněnská kauza se dotýká syna druhého muže hnutí, Jiřího Faltýnka, a dost možná i samotného Jaroslava Faltýnka. Tedy dost důvodů, které by za jiných okolností jiné vládní straně notně zatopily.

ANO to celé asi způsobí problémy v jihomoravském regionu při podzimních volbách. Na větší škody to ale zatím nevypadá. Andrej Babiš opět zkouší taktiku, že vyřeší cokoliv – včetně toho, co přímo či nepřímo způsobil. Zatím mu to vychází.