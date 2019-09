Glosa Petra Peška: Piráti a jejich cena | E15.cz

Ze slov jejich předsedy Ivana Bartoše v uplynulých dvou novinových rozhovorech – pro Právo a pro Deník N – vyplývá, že si nechtějí zavírat dveře k žádné spolupráci, tedy kromě puncovaných extremistů. Neboli se snaží dávat najevo, jak velký koaliční potenciál mají. Ovšem s deklarovanými výhradami.

Nebrání se spolupráci s ANO, ale s přinejmenším dvěma podmínkami – muselo by to být bez Andreje Babiše, což by se Andreji Babišovi asi moc nelíbilo. A také bez dominantního postavení hnutí v koalici. V případě ODS zase pirátský předseda prohlašuje, že „strana neprošla nijak výraznou změnou“ a „narážíme na otázky sociální politiky“ (obojí v Právu). A dále, nijak se netají osobními antipatiemi vůči šéfovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi, což už ale bude u příštích sněmovních voleb jedno.

Pak je tu jedna obecná, důležitá podmínka. Piráti zjevně budou chtít svým koaličním partnerům mluvit do výběru kandidátů na ministry, ať už by oni sami v případné vládě byli v jakémkoliv postavení. Viz slova Ivana Bartoše pro Právo („Každá strana by měla říci, na základě čeho je její kandidát vhodným adeptem na ministerský post“), respektive pro Deník N („Personálie jsou normální otázky dohody obou stran a je legitimní o nich jednat“). Takže žádná obvyklá praxe, že nominace do vlády bývají výhradní věcí koaliční strany, a to i té menší. Tedy pokud to nenarazí u prezidenta…

Stejně tak už Piráti signalizují, které resorty jsou v jejich „záběru“, jak to naznačil jejich předseda. Ať už je to ministerstvo pro místní rozvoj, nově jim „krystalizuje“ ministerstvo práce a sociálních věcí ve vzduchu nechávají zřízení resortu informatiky. Jinými slovy, zvlášť pokud Piráti dosáhnou ve volbách dobrého výsledku, jak doufají, neprodají svoji politickou kůži lacino. To vše si musí jejich případní budoucí koaliční partneři uvědomit. A připravit se na to.