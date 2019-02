Komentář Heleny Horské: Další rána pro autoland | E15.cz

A v kategorii aut a náhradních dílů vykazují USA největší obchodní deficit ze všech vývozních komodit. Výrazně vyšší než u hliníku a oceli, jejichž dovozci do USA už platí zvýšené clo několik měsíců. Pokud se americký prezident Trump bude držet své předchozí taktiky – napínat obchodního partnera, co to půjde – dočkáme se rozhodnutí možná až v květnu. Do té doby mohou automobilky taktizovat, lobbovat, slibovat investice do amerických továren. Například Volkswagen se už na začátku tohoto týdne nechal slyšet, že by do závodu v Tennessee investoval osm set milionů dolarů.

Dalším prvkem Trumpovy „obchodní“ taktiky je, že po velkém humbuku nasadí smířlivý tón a vyhlásí vítězství. Sice těsné, ale i to se počítá. Spíše než tvrdá obchodní jednání to bývává mediální show pro voliče s výsledkem, který neurazí ani jednu stranu. K podobnému výsledku zřejmě spěje i válka o americký trh s osobními auty. Americká vláda si uvědomuje politická, tržní i ekonomická rizika.

Ví, že uvalení dodatečných cel na dovážené automobily domácí ekonomice a pracujícím v místních automobilkách a navazujících odvětvích neprospěje. Pokud by se dovozní cla týkala i náhradních dílů, mělo by opatření podle mnoha renomovaných institucí jednoznačně nepříznivý vliv nejen na autoprůmysl, ale i na ostatní sektory. USA by navíc utrpěly větší ztráty než postižení dovozci.

Fungující výrobní řetězec spojující továrny v USA, Evropě a Asii by byl narušen. O práci by během tří let mohlo přijít až 195 tisíc lidí, odhaduje americký Peterson Institut. Auta na americkém trhu by mohla zdražit o více než tři procenta, peněženky Američanů by to vyšlo na 30 miliard dolarů. Z dovozců by největší ztráty utrpěly německé automobilky. Odhaduje se, že jejich vývoz do USA by klesl na zhruba polovinu. Pro automobilky vyrábějící v Česku to tak bezprostřední hrozba není – do USA se napřímo vyvážejí hlavně díly, celá auta jen okrajově.

Nicméně podle německého Ifo institutu by 25procentní cla uvalená i na náhradní díly mohla našeho souseda přiblížit k hranici recese. Společně s ním by prudce zpomalila i naše ekonomika. K zavedení tak vysokých cel Trump nakonec nepřistoupí. Spíše zvolí méně bolestivou variantu, která jen napraví stávající celní zvýhodnění, jemuž se evropské automobilky zatím na americkém trhu těší.

Autorka je hlavní ekonomkou Raiffeisenbank.