Komentář Jany Havligerové: Babiš ve hře na kočku a myš | E15.cz

I když platí, že v současné fázi bude tím, kdo kličkuje, spíše premiér vehementně podporovaný ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Ta tvrdí, že se nejedná o definitivní dokument k šetření Babišova střetu zájmů, ale o verzi, která se dá rozporovat. Ukazuje se sice, že to není pravda, ale na tom, že Babiš bude kličkovat dál, třeba až k soudnímu dvoru EU, se nic nemění. Rychlý spád v kauze premiérského střetu zájmů nečekejme.

Bruselskou zprávu si každý vykládá jinak, ale příznivá pro premiéra určitě není. Je nepravděpodobné, že by evropští experti od léta diametrálně změnili názor a najednou řekli, že Babiš ohledně střetu zájmů evropská pravidla neporušuje. Tak se držme teze, která se zabydlela v českém prostoru. Podle opozice a části společnosti by Babiš buď měl odejít z politiky, anebo prodat Agrofert.

Jeden z největších holdingů v zemi je ovšem prakticky neprodejný. Že by se firma dobrovolně vzdala evropských dotací, je málo pravděpodobné. Příliš by tratila. A přesedlat ze svěřenských fondů například na takzvané slepé trusty tak, aby ani Babiš, ani nikdo z jeho rodiny nevěděli, co se s firmami děje, se premiérovi zjevně také nechce. Odejít z politiky ovšem také ne. Nemusí, zatím má spolehlivé spojence. Přinejmenším z Hradu se určitě dozvíme, že pokud by se premiér soudil, je potřeba vyčkat na verdikt.

A to už jsme rovnýma nohama v politice. Babiš i jeho vláda mají alespoň prozatím svou pozici jistou. Socialisté i komunisté se příliš obávají těžkých ztrát v případných předčasných volbách, než aby takovou možnost připustili. Dejme tomu, že by třeba změnili názor, pokud by Česko skutečně muselo do evropské kasy vracet stovky milionů. Ale změnily by něco předčasné volby?

ANO se podle průzkumů těší setrvalé přízni, a kdyby bylo nejhůř, mohl by Babiš budoucí kabinet řídit třeba z průhonické sokolovny. Zvlášť pravděpodobné by to pak bylo, pokud by premiér a prezident vymysleli vládní rošádu, na jejímž konci by se velitelkou Strakovy akademie stala třeba Alena Schillerová.

Hra na kočku a myš ovšem nejspíš potrvá dost dlouho na to, aby Babiš mohl v premiérském křesle přemýšlet, jestli by přece jenom nakonec nebylo nejlepší zbavit se střetu zájmů kandidaturou na prezidentský úřad. Nechme ale spekulací. Jisté je, že politickou budoucnost šéfa hnutí ANO Brusel nevyřeší. Na to jsou přece jenom volby.