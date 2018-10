Komentář Jany Havligerové: Překvapení přijde po volbách | E15.cz

Volební průzkumy posledních dní se podivuhodně shodují. Jistě se mohou i tentokrát podivuhodně mýlit, to ukáže už nadcházející víkend. Ale zatím se držme toho, že předpovědi plus minus vyjdou, hnutí ANO stejně jako před čtyřmi lety ovládne prakticky všechna velká města a v menších sídlech dostanou šanci místní sdružení.

Ankety zkrátka preferují ANO, jinak řečeno kandidáty, kteří mají číslo na Andreje Babiše. Získání procentuální převahy ovšem ještě nemusí znamenat, že anoisté budou vládnout. Rozhodující silou se stali už v roce 2014, moc se jim ale rozplynula pod rukama. Hnutí ANO se rozpadla každá druhá koalice, kterou jako vítěz složilo – v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích… Ještě více bylo míst, kde se bez vítěze voleb ostatní partaje zcela obešly. Stalo se to v každém pátém okresním městě. Naopak Prahu tentokrát Babišův tým zřejmě nedobude, i když výsledek v metropoli je podle současných průzkumů nejméně předvídatelný. Šanci vyhrát mají ODS, Piráti i ANO.

V každém případě platí to, co vždy. Rozhodující bude volební účast a tentokrát zřejmě i fakt, že komunální volby, ač „volby druhého řádu“, mohou mít dopad na celostátní politiku. Hnutí ANO loví v levicových vodách, zaměřuje se například na městská sídliště. Ohrožuje tím především ČSSD. Její drtivá prohra by jistě ovlivnila dění uvnitř strany, dohru by mohla mít i na vládní úrovni. Že levicové strany po těchto volbách výrazně oslabí ve velkých městech, je prakticky jisté. Oslabení se však může projevit i na venkově. Třeba komunistům, kterým ANO také přetahuje voliče, navíc ubývají i kandidáti. Oproti minulým volbám jich nasadili zhruba o pětinu méně, budou chybět ve třech stovkách obcí.

Poněkud ve stínu komunálních voleb už tradičně zůstává volba senátorů. Komunální politiky obvykle vybírá kolem čtyřiceti procent oprávněných voličů, senátory ještě podstatně méně. Nové složení Senátu přitom při současném rozložení sil může hrát rozhodující roli. Pokud by například ve větší míře uspěla Okamurova SPD, mohlo by to znamenat posun ke snadnějšímu přijetí ústavního zákona o obecném referendu, v němž by bylo možné hlasovat o vystoupení Česka z EU. Zatímco vyhlídky SPD jsou nejisté, černá budoucnost socialistů je téměř jistá. ČSSD obhajuje v horní komoře 13 křesel z dosavadních 23. Reálnou šanci uspět má podle průzkumů jen ve třech obvodech. Jestli se prognóza potvrdí, ztratí sociální demokracie v Senátu postavení hegemona a přijde i o funkci šéfa horní komory. V jejím čele podle nepsaných pravidel bývá senátor z nejsilnější frakce. Vládní koaliční partner socialistů dosud v Senátu zastoupení nemá. A s velkým úspěchem v senátních volbách nepočítá Andrej Babiš podle svých slov ani nyní.

Na výsledek voleb nás mohou jakžtakž připravit předvolební průzkumy. Šok ale může lehce přijít při pohledu na povolební politickou situaci.