Komentář Martina Čabana: Koalice začne drhnout | E15.cz

Ministryně nicméně míří dál – vyšší životní a existenční minimum, zákon o dostupném bydlení, revize dávek na bydlení. Zde je dobré si uvědomit dva úhly pohledu. Včerejší tiskovou konferenci ministryně práce lze vnímat jako nominační projev před sjezdem ČSSD, kde se Maláčová hodlá ucházet o křeslo místopředsedkyně strany. Z tohoto pohledu jí není co vytknout. Pokud by jí straníci za 14 dní nedali důvěru, bylo by to trestuhodné plýtvání politickým talentem.

Je tu ale ještě hledisko fungování menšinového koaličního kabinetu. A tady to bude drhnout. Dokud premiérovi Andreji Babišovi vyhovovalo kropení nejširších voličských vrstev státními penězi, šlapala koalice jako dobře promazaný stroj – spor byl vlastně jenom o to, kdo si za všechny ty dárečky šikovněji připíše zásluhy. Jenže od příštího roku jsou plány jiné. Z pohledu do makroekonomických dat, státní pokladny a také střednědobého rozpočtového výhledu předseda vlády s ministryní financí svorně usoudili, že přichází čas šetřit, škrtat a propouštět.

Když ministryně financí Alena Schillerová oznámila záměr propustit desetinu státních zaměstnanců, vzbudilo to znatelný odpor. Na běžné tiskové konferenci ve sněmovně před jednáním pléna zničehonic vystoupil se šéfem poslanců ČSSD Janem Chvojkou i odborový boss Josef Středula a společně plány šéfky státní kasy sepsuli. Maláčové návrh na zvýšení životního minima po slavně oznámeném podání na vládu spadl pod stůl. Zvyšování adresnosti dávek, o němž včera ministryně práce mluvila, bude nepochybně provázeno požadavkem na zvýšení počtu úředníků, kteří budou o dávkách rozhodovat, což je v příkrém rozporu s decimací úřednictva, o níž sní Babiš a Schillerová.

Po harmonickém rozdávání přichází v českém vládnutí fáze ostřejších koaličních střetů o podobu a štědrost sociální politiky. To bude pro Maláčovou přece jen nové prostředí, v němž bude své politické schopnosti muset teprve prokázat.