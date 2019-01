Komentář Roberta Maleckého: Dvě oka uplést, tři vypárat | E15.cz

S českým služebním zákonem je to jako v té pohádce, jak byl Cipísek ve službě u kněžny na zámku hlídat klubíčko. Služba to byla dlouhá, klubka neubývalo, protože kněžna vždycky dvě očka upletla a tři vypárala.

My jsme si upletli služební zákon. Na poslední chvíli, až když nám hrozilo, že EU zastaví dotační penězovody. A teď z něj postupně páráme, protože se zákon nehodí vládnoucím stranám. Dodejme, že vládnoucím politickým stranám se nebude hodit nikdy, protože fungující státní tajemníci jsou to poslední, co při obsazování státní správy potřebují.

Ad hoc vytvořená koalice ANO, ČSSD, SPD a KSČM protlačila Poslaneckou sněmovnou změnu služebního zákona. Přehlasovala Senát. Vláda bude moci v budoucnu odvolávat státní tajemníky podle vlastní vůle na základě podnětu jednotlivých ministrů. Podle kritiků to znamená návrat k politizaci státní správy.

Náhodný generátor výmluv zvaný Andrej Babiš přispěchal s vysvětlením – o žádné politizaci nemůže být řeč, protože jeho vláda není politická, ale úřednická. To stojí za bližší rozbor.

„My jsme úřednická vláda. My jsme to hnutí, které depolitizovalo státní správu, protože máme ve vládě úředníky, máme ve vládě lidi, kteří byli nominováni, ale nejsou členy hnutí,“ říká Babiš. Jistě, ve vládě má hnutí ANO sedm ministrů, kteří jsou vedeni jako nestraníci. Když se ale podíváme podrobněji, třeba takový ministr dopravy Ťok byl volebním lídrem hnutí v Karlovarském kraji. V poslaneckém klubu hnutí dále sedí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová je v klubu dokonce místopředsedkyní.

O tom, že jde o čistě stranické ministry, svědčí i sociální sítě hnutí ANO, kde se pravidelně chlubí úspěchy „nestraničky“ Aleny Schillerové. A to nemluvíme o zavržených ministrech první i druhé Babišovy vlády, jako byli čistí politici Robert Pelikán, Karla Šlechtová nebo Taťána Malá. Druhou věcí je, že ona „depolitizace“ a nástup ministrů z řad úředníků není nic jiného než důsledek personální bídy, jíž hnutí trpí.

A to je jen část vlády za hnutí ANO. Ta druhá je tvořena čistými politiky ČSSD (samozřejmě s výjimkou ministra zemědělství Miroslava Tomana, který je ve vládě za Hrad). Však také šéf ČSSD Jan Hamáček premiéra krotí: „Já se necítím jako ministr úřednické vlády, to si s panem premiérem budeme muset ještě vyjasnit.“

Je to vlastně docela jednoduché. Spor o politické náměstky je typickou bitvou o míru, v níž bude vládám dovoleno „přezout“ státní správu po každých volbách nebo kdykoli mezi nimi. Termín politizace je na místě, ale pozor, nejen ve své negativní konotaci. Vlády máme až na výjimky politické a jako takové chtějí politicky vládnout. V tuto chvíli superkoalice jen prosadila to, co by udělala každá vláda, kdyby mohla.

Autor je komentátorem serveru HlídacíPes.org