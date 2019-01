Ministerstva hledají nové náměstky | E15.cz

Ministři ve vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) začali v poslední době vypisovat výběrová řízení na nové náměstky. V rámci systemizace služebních a pracovních míst, která je možná vždy na začátku roku, mohou totiž šéfové rezortů upravit počet svých odborných náměstků či změnit náplň sekcí, které mají úředníci na starost.

Největší změny se odehrály na ministerstvu spravedlnosti, kde skončili hned čtyři náměstci. Jejich agenda se přeskupila a měli by ji nově zastat tři náměstci. Dvě pozice byly hned na začátku roku obsazeny Michalem Fraňkem a Klárou Cetlovou, kteří uspěli v konkurzech, u třetí probíhá výběrové řízení.

Odborní náměstci jsou chráněni služebním zákonem a na rozdíl od politických náměstků je nelze libovolně odvolat. Systemizace tak jednou za rok umožňuje ministrům zbavit se nepohodlných úředníků, například zrušením jejich sekcí.

V této souvislosti se mluví o náměstkovi a exministru Jiřím Havlíčkovi, který působí na ministerstvu průmyslu a obchodu. Od konce minulého roku se spekuluje o tom, že by se ho šéfka rezortu Marta Nováková (ANO) chtěla zbavit. „Rozhodně to nebudeme komentovat,“ odmítl informaci potvrdit mluvčí ministerstva Milan Řepka. Některé sekce se ale budou podle něj rušit a nahrazovat jinými, nechtěl však říct, o kolik z osmi pozic náměstků se bude znovu soutěžit.

Jinde je jasněji. Na ministerstvu obrany by měli být vybráni tři noví náměstci, z nichž jeden by měl nahradit náměstka pro vyzbrojování Daniela Koštovala, který odešel na vlastní žádost ke konci roku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nechala zrušit tři sekce a nahradila je stejným počtem nových, ovšem s pozměněnou agendou. Ministerstvo zemědělství slučuje dvě sekce do jedné. „Vytváříme si prostor, abychom mohli do budoucna zavést náměstka pro EU,“ uvedl šéf rezortu Miroslav Toman (ČSSD).