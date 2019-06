Komentář Tomáše Prouzy: Jak vstoupit do doby digitální? Slova nepomohou | E15.cz

Evropský parlament bude po těchto volbách o něco radikálnější, o něco razantnější a také mladší a „digitálnější“. Eurovolby mají různé vítěze a poražené, ale mezi vítěze se může rozhodně počítat evropská digitální agenda. Do Bruselu voliči poslali řadu europoslanců, kteří chtějí posílit digitální politiku, a hlavně v ní umějí chodit.

Uspěly výrazné tváře, které utvářely digitální agendu v minulém období. Například španělská europoslankyně Pilar del Castillo, která řeší hlavně telekomunikační politiku. Nebo současná bulharská eurokomisařka pro digitální agendu Mariya Gabrielová. Druhé funkční období se bude moci evropské digitalizaci věnovat i česká europoslankyně Dita Charanzová, která dost zasáhla do návrhu na zlevnění volání do zahraničí i do návrhu, díky němuž získávají záchranáři automaticky GPS polohu volajícího v nouzi.

A k „mazákům“ se připojí i řada nováčků. Čeští Piráti zřejmě zakotví ve frakci evropských zelených spolu se svými německými kolegy a zapojí se do snah o to, aby digitální giganti danili své zisky spravedlivě v zemi, ve které jich dosahují. Pokud tedy dostojí slibům z kampaně.

A co na nový, „digitálnější“ europarlament čeká? Nebude to nic menšího než řešení největších výzev spojených s digitální ekonomikou – daně velkých technologických firem, jako je Google nebo Facebook, ochrana autorských práv na internetu nebo právní ukotvení služeb sdílené ekonomiky, které působí i v Česku, jako jsou Uber nebo Airbnb.

Není to jen Evropský parlament, který toho bude mít ohledně digitalizace dost na práci. I česká vláda a parlament musejí rozumně vyřešit, jak otevřít dveře novým moderním firmám a formám podnikání. Nový vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček dostal nedávno pochvalu od místopředsedy Evropské komise Andruse Ansipa, který se věnoval právě digitální agendě a který ocenil, že se Česko profiluje jako lídr v inovacích. Je to sice dobře, ale dokud zůstaneme jen u slov a „profilování“, těžko vstoupíme do doby digitální.

Chcete příklad? V parlamentu leží návrh na liberalizaci taxislužby. Měly by se podle něj konečně poroučet taxametry, které taxikáři neblaze proslavili svými „turby“, a v době, kdy má většina lidí navigaci v mobilu, by měly končit také přežité zkoušky z místopisu. Jde o věci, které slouží pouze nepoctivým taxikářům a s nimiž se zákazníci a český cestovní ruch potýkají už léta.

Uvolnění podmínek pro provozování osobní přepravy a otevření trhu moderním technologiím zvýší konkurenci a pomůže zákazníkům i řidičům. A vůbec kvůli tomu nemusíme čekat na Evropu. Zrovna v tomto případě můžeme dát svou aktivitou jasně najevo, že jsme moderní země otevřená inovacím. Doopravdy, ne jen slovy.