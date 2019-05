Sněmovna chce, aby stát komunikoval elektronicky | E15.cz

Poslanci podpořili v prvním čtení návrh zákona o právu obyvatel na digitální službu. Norma má donutit státní úřady, aby do pěti let poskytovaly své služby občanům a firmám elektronicky. Pod návrh se podepsalo 137 poslanců napříč kluby. Předloha nyní míří do druhého kola jednání, kde však zřejmě ještě dozná změn.

„Tento zákon dává občanům právo, pokud se rozhodnou se státem komunikovat elektronicky, aby to stát respektoval, přizpůsobil se tomu a ty služby elektronicky poskytoval,“ řekl občanskodemokratický poslanec Martin Kupka.

Návrh zákona dává lidem a firmám navíc právo vstoupit do úředních systémů a přistupovat k informacím, které se jich týkají. Přehled všech úkonů, které se budou poskytovat elektronickou cestou, by měl být v nově vzniklém katalogu digitálních služeb. Kupka dodal, že předloha zachovává možnost komunikovat s úřady i papírovým způsobem.

Úřady by měly podle návrhu pět let na to, aby digitalizovaly své služby. Vláda, která návrh podpořila, ale chce termíny upravit, podle kabinetu se nedá během pěti let vše stihnout.

„Máme za to, že na realizaci tak ambiciózního návrhu v navrhovaném časově velmi omezeném termínu není veřejná správa připravena materiálně, personálně ani právně,“ uvedla vláda ve svém stanovisku.