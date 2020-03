Náš člověk v USA: Nervozita kolem odložených voleb | E15.cz

Celkem 14 amerických států už kvůli zákazu shromažďování změnilo termín prezidentských primárek a otázka, která se začíná objevovat - jak moc současná situace ovlivní prezidentské volby – je oprávněná.

Měli jsme volby během 2. světové války, volby se nezrušily ani během občanské války. Takže i letos se určitě uskuteční,“ podotýká profesor práva na Ohio State University Edward Foley v rozhovoru pro USA Today. „Otázkou zůstává – jak to provedeme. Ne jestli k tomu dojde.“

Debata na téma, jak moc současná zdravotní krize zasáhne do předvolebního dění, začíná být zajímavá a pestrá. Když minulý týden právě z Ohia přišla nejprve zpráva o tom, že soudce zamítl odklad primárek na pozdější termín, vyvolalo to po celých Spojených státech polemiku. Soudce své rozhodnutí vysvětlil tím, že by šlo o nebezpečný precedens (v minulosti už se v USA přitom několikrát volby odložily – například v Louisianě po hurikánu Katrina nebo v New Yorku po 11. září).

Jenže jak jinak ochránit zdraví lidí? Vždyť právě fronty před volebními místnostmi mohou být novými epicentry nákazy. A tak se k problému postavil čelem ohijský guvernér Mike DeWine a jeho tým, který s okamžitou platností konání voleb zakázal. Později pak oznámili, že všichni budou moci poslat svůj hlas korespondenčně, a stanovili nové datum na konec dubna.

Právě „volby na dálku“ se teď jeví jako jediná cesta a řešení problému. O svém prezidentském kandidátovi by obě strany měly rozhodnout na svých sněmech v červenci a v srpnu. Odklady primárek v jednotlivých státech na pozdější termíny se už teď nelíbí demokratům, kteří chtěli mít právě kvůli přípravám na sněm do začátku června v primárkách jasno. Ne všechny americké státy mají navíc volby na dálku zákonem povoleny. V současné době takovou praxi znají jen ve 33 státech, ve 23 z nich o tuto možnost musejí voliči předem zažádat. Jednotlivé státy tak musejí rychle vymyslet řešení a jeho konkrétní provedení tak, aby občané nepřišli o své právo volby.

A to jsme zatím pořád jen „na jaře“. Bude-li vir řádit během celého léta a na podzim, čeká Ameriku ještě větší výzva. Zatím si nikdo nepřipouští, že by se odložily i listopadové prezidentské volby. Teoreticky by mohl něco takového vyhlásit Kongres, znamenalo by to ale, že by se na tom nejdříve museli demokraté s republikány shodnout. Americká ústava nestanovuje, kdy přesně se vzhledem k délce prezidentského mandátu musejí volby konat. Jednoznačné ale je, že Trumpův poslední den v úřadu bude 20. leden 2021.