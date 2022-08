Ondřej Malý: Trumpův mediální byznys – nezaplacené faktury a úprk investorů | E15.cz

Samozřejmě to tak nebylo a není, což už jsme před pár měsíci psali – při pohledu do obchodních podmínek Trumpovy platformy je patrné, že obsah moderuje stejně jako všichni ostatní, či spíš více. Na rozdíl třeba od Twitteru může být uživatel vykopnut i za „znevažování“ majitelů, tedy mimo jiných i samotného exprezidenta. Což se také pár levicovým aktivistům stalo, když to hned v únoru po spuštění Truth Social vyzkoušeli. Daleko větší legrace je ale s byznysovou částí příběhu, která nese vcelku tradiční rysy dosavadního exprezidentova podnikání.

Server Fox Business přišel minulý týden s informací, že Truth Social dluží společnosti RightForge kolem 1,6 milionu dolarů, něco přes 39 milionů korun, za služby hostingu. RightForge je zaměřená na služby a firmy hlásící se ke konzervativní a pravicové části spektra, takže se k tomu vyjadřovat nechtěla. Zdůraznila pouze, že s Truth Social spolupracuje od začátku jejího fungování a že bude dále podporovat prezidenta Trumpa.

To jsou dost závažné zprávy, protože o dosavadním financování Truth Social se toho moc neví a nezaplacené faktury významnému dodavateli služeb vyvolávají samozřejmě otázky, jak na tom firma ve skutečnosti je a kolik má dostupné hotovosti (její reálné příjmy jsou zjevně nulové).

Není to všechno. Trumpova mediální firma Trump Media and Technology Group (TMTG) stojící za sociální sítí má vstoupit na burzu pomocí speciální akvi­ziční společnosti s názvem Digital World Acquisition Corporation (DWAC). Ta v pondělí vydala zprávu, že na mimořádné valné hromadě bude usilovat o roční prodloužení činnosti.

Společnosti uvedeného typu se zakládají dočasně, a pokud se nestihnou spojit za účelem vstupu na burzu s vhodným cílem, musejí se podle pravidel zlikvidovat a akcionářům vyplatit peníze. A DWAC by lhůta vypršela 8. září. Představenstvo ji může prodloužit dvakrát, vždy o tři měsíce, ale organizátory společnosti by to stálo několik milionů dolarů dalších nákladů.

Není tak divu, že investoři ztrácejí důvěru a riziko považují za příliš vysoké – akcie DWAC ztratily v pondělí osm procent a uzavřely na 25,32 dolaru. Z letošního maxima v březnu postupně ztratily přes sedmdesát procent a k 175 dolarům, kam je loni vyhnali Trumpovi fanoušci po oznámení spojení DWAC s exprezidentovou sociálně mediální společností TMTG, se asi už nepřiblíží.

DWAC navíc v dokumentech podaných na Komisi pro cenné papíry vcelku otevřeně říká, že popularita Trumpovy sociální sítě je nepřekvapivě dost závislá na popularitě samotného Trumpa. Ten je momentálně až po uši zapletený v nejrůznějších právních sporech od vyšetřování jeho role v útoku na americký Kapitol až po nedávnou razii FBI v jeho floridském sídle, po níž si agenti odvezli několik krabic plných tajných dokumentů, které exprezident vynesl z Bílého domu. Rizika týkající se Trumpa včetně bankrotů několika jeho společností a bankrotů společností, kterým licencoval v minulosti své jméno, zaplňují pět stránek.

Společnost DWAC také vyšetřuje burzovní regulátor kvůli podezření, že se s Trumpovou TMTG dohodla ještě předtím, než upsala akcie na burze, což by bylo nezákonné. A to není vše – americký úřad pro patenty a ochranné známky odmítl zaregistrovat ochrannou známku „Truth Social“, protože je podobná dvěma již zapsaným.

„Falešná média jsou zoufalá z toho, jak dobře si Truth vede, tak pracují přes čas na tom, aby ho kritizovala a ponížila,“ napsal na svou sociální síť Trump v pondělí v reakci na zprávy o tom, že jeho poslední podnik na tom není finančně nijak zářivě. K jednomu je ale použitelný dobře – protože Trumpova sociální síť je v podstatě bezvýznamná (denních aktivních uživatelů má asi dva miliony oproti zhruba stonásobku u Twitteru) a bez Trumpa samotného nemá ani ona, ani DWAC žádnou hodnotu, je cena akcií DWAC z velké části odrazem důvěry investorů v to, že Trump bude za dva roky znovu kandidovat na prezidenta, a pokud možno i vyhraje. A zmíněný pokles ceny akcií ukazuje, že na to spíše nesázejí.

Autor je spolupracovník redakce