Robert Malecký: Kdo chce Babiše na Hradě? Babiš, a pak dlouho nic | E15.cz

Pokud bychom věřili „veřejné“ části dosud publikovaných průzkumů, byla by bez silného kandidáta ANO už nyní prezidentská volba prakticky rozhodnuta, aspoň co se týče postupu do druhého kola. Petr Pavel a Danuše Nerudová se zdají být jasnými favority nepopulistické části volebního spektra, Petr Pavel má podle některých průzkumů navíc potenciál oslovovat voliče ANO i dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana. Karty jsou rozdány tak, že bez geniálního tahu hnutí ANO prezidentskou volbu ztratí, přičemž největší překážkou pro Andreje Babiše je – Andrej Babiš.

Průvodce prezidentskými volbami:

Video se připravuje ... Průvodce prezidentskými volbami • VIDEO videohub

Někde v hlubinách „neveřejné“ části průzkumů, které si zadaly jednotlivé strany, nyní stratégové Babišovy prezidentské kampaně hledají skulinku, která by kandidáta ANO dovedla na Hrad. Těžká úloha je to ze dvou důvodů: racionální zhodnocení čísel je třeba ještě převést do řeči, které by předseda rozuměl a rozumět chtěl. Což není totéž – tam, kde marketéři a analytici přemýšlejí hlavou, tam Babiš, zvyklý na geniální marketingovou podporu, očekává snadné řešení à la „vybudoval som úspěšnou firmu“ a „všeci kradnú“. Vysvětlit egomaniakovi, že to jednoduše nejde, je nezáviděníhodný úkol.

Andrej Babiš je pořád kandidátem, který za ANO může uspět nejlépe, což situaci ještě dále komplikuje. Podle průzkumu agentury IPSOS, který jako vítěze favorizuje Petra Pavla, by měl z jeho případných soupeřů za ANO ve druhém kole největší podporu Andrej Babiš (38 procent), teprve za ním následují Alena Schillerová (29 procent) a Martin Stropnický (25 procent). Podobně i STEM/MARK uvádí, že se potenciál pro první kolo dalších kandidátů hnutí ANO pohybuje na nedostatečných hodnotách: Karel Havlíček má 26 procent a Alena Schillerová 25 procent. Babišových 37 procent předstihne nejen Petr Pavel (57), ale i Danuše Nerudová (40) a Pavel Fischer (39 procent), blíží se ještě Marek Hilšer (s 35 procenty).

A pak jsou tu zarytí odpůrci, což je kategorie důležitá pro druhé kolo. Bývalá mi­nistryně financí a fotek s pávem Schillerová jich má podle průzkumu nápadně více (68 procent) než Havlíček (52 procent). O Babišovi nemluvě. Což nás dostává k úvaze, zda má pro hnutí ANO vůbec smysl kandidáta stavět. Případná prohra, která se zdá i při respektu k průhonické marketingové mašině neodvratná, totiž Babiše a spol. dostane na odstředivou orbitu spirály neúspěchu započatou loni v říjnu prohrou ve sněmovních volbách a pokračující senátním výpraskem v letošních. Babišovi reálně hrozí, že se stane druhým Jiřím Paroubkem české politiky, což je dostatečně odstrašující symbol.

Jistá šance hnutí ANO je v „syndromu Kroměříž a Karlovy Vary“, abychom použili příklad z velmi nedávné minulosti. Kandidáti demokratického spektra se v senátních volbách tak nešikovně vybili, že do druhého kola pustili zástupkyně nesystémových stran. Když se nyní Pavel vyjadřuje k Nerudové („Sdílíme stejné hodnoty, nemá ale zkušenosti s krizí.“), rozfoukává ohýnek, z jehož kouře možná v Průhonicích věští cestu na Hrad. Jak uspěli, se dozvíme za týden.