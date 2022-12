Robert Malecký: Nerudová se zbavuje obrazu druhé Čaputové. Bojuje o nerozhodnuté voliče | E15.cz

Pět týdnů před prvním kolem prezidentské volby se do čela průzkumů poprvé dostala Danuše Nerudová. Podle Medianu by ji volilo 28 procent lidí, druhý je Andrej Babiš s 26,5 procenta a třetí Petr Pavel, který má podporu 23,5 procenta voličů. Politologové prý nejsou překvapeni, takový vývoj se podle nich dal očekávat, takže se vlastně nic zásadního neděje. Přesto tento okamžik stojí za malé zastavení.

Dostali jsme se právě do bodu, ke kterému směřuje časté přirovnání s vývojem před prezidentskou volbou na sousedním Slovensku v roce 2019. Tehdy 26. února scházely do prvního kola necelé tři týdny a poprvé se do čela průzkumů dostala Zuzana Čaputová. Byl to mimochodem průzkum Medianu, který jí přisoudil 23,5 procenta hlasů, za ní byl kandidát Smeru Maroš Šefčovič s 20,5 procenta a třetí právě odstupující Mistrík, který držel podporu 15 procent voličů. Rozložení – i politicky – nikoli nepodobné našemu triu Nerudová–Babiš–Pavel.

Na srovnávání Nerudové s Čaputovou stojí významná část její veřejné image, ať už je budována záměrně, nebo jde spíš o meme, virální obraz, který se šíří prostorem sám, bez přímé podpory. Nerudová se minulý týden v rozhovoru pro Radiožurnál dopustila menšího faux pas, když odpovídala na dotaz, jak se vyrovnává se srovnáváním se slovenskou prezidentkou. „Já jsem ekonomka, řídila jsem univerzitu s rozpočtem dvě miliardy a 1500 zaměstnanci. Ona je právnička, která zabránila skládce.“

Jde o nerozhodnuté voliče

Dotaz na Čaputovou, které si prý jinak váží, prý dostává v každé debatě, liší se to prý jen tím, jestli hned na začátku, nebo později. Určitá naježenost by tak byla pochopitelná a lidská. Může jít ale stejně dobře o snahu rozkročit se šířeji, zbavit se svazující nálepky žena/blondýna, což je prý to, co samotné Nerudové na spojování s Čaputovou vadí.

Danuše Nerudová v rozhovoru pro deník E15:

Video se připravuje ... Rozhovor s Danuší Nerudovou • VIDEO Videohub

Ze zmíněného průzkumu Medianu mimo jiné plyne, že tvrdé jádro jejích voličů čítá zhruba 15 procent. Nejvíc jich má Babiš, 19 procent, ten má ale z trojice favoritů nejnižší potenciál oslovit nové voliče, který má zase nejvyšší Nerudová. Když tato čísla nasypeme do kouzelného pytlíku a protřepeme, nemícháme, vyjde nám strategie, v níž se Nerudová musí proti obrazu druhé Čaputové vymezit, aby oslovila i ty, kterým je zmíněný virální meme fuk. Jsou to voliči, o které usiluje Babiš i Pavel a kteří rozhodnou volby. Pokud v následujících dnech a týdnech uslyšíme od kandidátů věci, které rozhodně nezapadají do jejich dosud šířeného obrazu, sice to způsobí pozdvižení v liberálních bublinách na Twitteru, ty ale mají minimální dosah.

Nejvyšší polarita: Nerudová–Pavel

Právě v těchto detailech se budou rozhodovat volby a my musíme jen doufat, že nakonec nedojde na sudetskou kartu a Benešovy dekrety jako třeba před deseti lety. Když aktuální situaci shrneme, rozhoduje se nyní o tom, která dvojice postoupí do druhého kola. Babiš by si přál Nerudovou, protože mu v průzkumech vychází, že by ho porazila méně než Pavel. Pavel i Nerudová by si z pochopitelných důvodů přáli Babiše, neboť jim to umožňuje mobilizaci na kartě „antiBabiš“.

Protřepáno, nemícháno nám opět vychází, že polarita se nyní soustředí především na souboj Nerudové s Pavlem, ze kterého nejvíc vytěží Babiš. A někde v závětří číhá na svou šanci kandidát SPD Jaroslav Bašta s pevným voličským jádrem kolem 12 procent. Pokud se demokratičtí kandidáti navzájem vyčerpají, může se pokusit slabé kusy skolit. Pět týdnů je pořád hodně dlouhá doba.