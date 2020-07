Zápisník Marka Schwarzmanna: Nelezte na to | E15.cz

Jsem člověk tolerantní, který se snaží vžít do situace druhého, a tak nějak najít pochopení, proč někdo něco dělá svým způsobem. Podle mě špatným, ale budiž. Mé okolí by řeklo, že teď tak trochu kecám, ale přejdeme-li tuto diskuzi mlčením, musím konstatovat: stejně jako jsou cyklisté považováni motoristy za mor silnic, je nutné stejně obrandovat koloběžkáře na cyklostezkách.

Jen za letošní covidové pendlování mezi Libní a Holešovicemi jsem byl svědkem hned tří srážek elektrokoloběžkáře s cyklistou. A vždy byl na vině ten na tom elkovém elektrokrámu.

Neumíte-li na tom, nelezte na to, nebo alespoň nelezte mezi lidi. A naučte se pravidla provozu. To platí i pro cyklisty, kteří třeba rádi předjíždějí v zatáčce nebo jízdou vedle sebe blokují úzké stezky. To je jen takové přátelské varování, abyste se nedivili, až vás někdo a někdy majzne(u) pumpičkou.