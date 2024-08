Kdy má druhá řada seriálu Pán Prstenů: Prsteny moci premiéru?

První díly druhé série Rings of Power se na platformě Amazon Prime Video objeví ve čtvrtek 29. srpna ve 21 hodin našeho času.

TRAILER: Pán prstenů: Prsteny moci (2. řada)

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 – Official Trailer • Amazon Prime

Kolik bude mít druhá řada Prstenů moci dílů?

Stejně jako první sezona bude mít i druhá řada celkově osm dílů.

Kdy se budou jednotlivé díly vysílat?

První tři díly vyjdou 29. srpna. Další budou následovat každý týden vždy ve čtvrtek od 29. srpna do 3. října.

Díl Datum 1. díl (S02E01) 29. srpna 2. díl (S02E02) 29. srpna 3. díl (S02E03) 29. srpna 4. díl (S02E04) 5. září 5. díl (S02E05) 12. září 6. díl (S02E06) 19. září 7. díl (S02E07) 26. září 8. díl (S02E08) 3. října

Kolik má mít seriál sezon?

Tvůrci Prstenů moci od začátku mluví o pěti sezonách. Po kritice první řady seriálu se mezi diváky začalo spekulovat o tom, že by se tento počet mohl snížit, oficiálně to ale nikdo nepotvrdil, a i nadále se tak počítá s tím, že seriál bude celkově mít pět řad. Amazon zároveň v minulosti potvrdil, že ve hře je možný i samostatný spin-off rozpracovávající příběh některé z vedlejších postav.

Které nové postavy se ve druhé řadě Prstenů moci objeví?

Fanoušci na sociálních sítích se těší na příchod Toma Bombadila, tajemného lesního ducha v podobě veselého chlapíka v pestrobarevném oblečení, na kterého nepůsobí moc prstenů. Tom Bombadil se objevuje v prvním díle knižní trilogie Společenstvo prstenu, z filmové verze byl však vynechán.

V Prstenech moci se nově objeví také Círdan, stavitel lodí, jeden z nejmocnějších elfů ve Středozemi, který je nositelem jednoho ze tří elfských prstenů moci.

Kolik stojí předplatné služby Amazon Prime Video?

Předplatné Amazon Prime Video stojí 79 korun měsíčně.

Vlastní Amazon práva na značku Pán prstenů?

Práva na ústřední tolkienovské knihy, tedy trilogii Pán prstenů a Hobita, vlastní dědicové J. R. R. Tolkiena sdružení v subjektu Tolkien Estate. Od něj Amazon koupil práva na Společenstvo prstenu, Dvě věže, Návrat krále a Hobita. Nepodařilo se jim ale licencovat klíčovou knihu Silmarillion, která mytologickým stylem popisuje veškeré události ve Středozemi i mimo ni, počínaje samotným stvořením světa.

Krátké shrnutí těchto událostí obsahují dodatky k Návratu krále, ze kterých tvůrci J. D. Payne a Patrick McKay vycházeli. V příběhu Druhého věku, na který se autoři v seriálu soustředí, ale zůstalo mnoho prázdných míst. Právě ta se tak autoři snaží zaplnit, a to i prostřednictvím řady zcela nových postav a dějových linek.

Jaký byl rozpočet seriálu a druhé série Prstenů moci?

V roce 2017 Amazon přeplatil HBO i Netflix a koupil autorská práva na Pána prstenů za 250 milionů dolarů. První sezona pak měla podle původních propočtů přijít na 100 až 150 milionů dolarů, nakonec ale rozpočet výrazně narostl a zastavil se na 465 milionech dolarů za osm dílů.

Oficiální informace o budgetu druhé série tvůrci nesdělili, z minulosti ale víme, že zakladatel Amazonu a velký fanoušek Tolkiena Jeff Bezos nemá problém rozpočet podle potřeby přifukovat.

Které další seriály a filmy se značkou Lord of the Rings jsou ve výrobě?

Už letos v prosinci bude mít premiéru anime film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, který se odehrává necelých dvě stě let před událostmi Pána prstenů a vypráví příběh rohanského krále Helma Kladiva.

TRAILER: Pán prstenů: Válka Rohirrů

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (trailer) • Warner Bros.

V roce 2026 by měl jít do kin film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Jeho děj rozpracuje motivy, které Peter Jackson v původní trilogii z časových důvodů vynechal. Příběh Gluma bude režírovat jeho představitel z filmové trilogie Andy Serkis, který si v něm také zopakuje titulní roli. Zmíněný Peter Jackson se pak na jeho vývoji bude podílet v roli producenta.